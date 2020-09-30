У Харкові помітили одне з найдорожчих авто у світі: відео

В Україні помітили дуже дорогий та ексклюзивний автомобіль. Авто марки Ferrari, вартість якого понад мільйон євро, зняли у центрі Харкова.

Машина з грузинським прапором була припаркована біля одного з найдорожчих закладів міста. Як повідомляється, біля входу в готель "Харків Палас" помітили ексклюзивний Ferrari LaFerrari. Таких авто випущено всього 499 екземплярів, їхня ціна сягала 1,3 мільйона євро, але весь тираж розійшовся ще до офіційного релізу.

І ще: Дивіться, наскільки високо може злетіти авто: відео видовищної аварії на ралі у Франції

Замість номерних знаків на автомобілі вивішений напис "Lion". Пізніше очевидці на відео показали, як виглядає спорткар.

Читайте також: Cadillac розкрив дизайн таємничого позашляховика