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У Харкові помітили одне з найдорожчих авто у світі: відео

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Ferrari LaFerrari - фото 1
Ferrari LaFerrari

В Україні помітили дуже дорогий та ексклюзивний автомобіль. Авто марки Ferrari, вартість якого понад мільйон євро, зняли у центрі Харкова.

Машина з грузинським прапором була припаркована біля одного з найдорожчих закладів міста. Як повідомляється, біля входу в готель "Харків Палас" помітили ексклюзивний Ferrari LaFerrari. Таких авто випущено всього 499 екземплярів, їхня ціна сягала 1,3 мільйона євро, але весь тираж розійшовся ще до офіційного релізу.

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Замість номерних знаків на автомобілі вивішений напис "Lion". Пізніше очевидці на відео показали, як виглядає спорткар.

У Харкові помітили одне з найдорожчих авто у світі: відео - фото 428052

У Харкові помітили одне з найдорожчих авто у світі: відео - фото 428053

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