Кеті Перрі випустила новий кліп 365, у якому стала роботом

Популярна американська співачка Кеті Перрі потішила фанатів кліпом на трек 365, у якому перетворилась у робота. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Кеті Перрі нарешті повернулась з новим хітом 365 спільно з діджеєм Zedd. Нова відеоробота від режисера Воррена Фу, який попрацював над кліпами The Weeknd, Daft Punk, The Killers та інших зірок.

Сюжет футуристичного ролика розповідає про робота Перрі, якого тестують на різноманітні уміння, серед яких і любов. Звісно ж, предметом закоханості став діджей Zedd.

Zedd, Katy Perry – 365, дивитись кліп онлайн:

Zedd, Katy Perry – 365, текст пісні:

Waking up next to you in the middle of the week

Never needed anyone to send me off to sleep

And I know I said go slow

But I can’t hold back no more

Got a premonition this ain’t going to be a fling

You make a weekend feel like a year

Baby you got me changing

24/7 I want you here

I hope you feel the same thing

I want you to be the one that’s on my mind, on my mind, on my mind

I want you to be there on a Monday night, Tuesday night, every night

Are you going to be the one that’s on my mind 365, all the time

I want you to be the one to stay and give me the night and day

Love it when you come back and can’t take it when you leave

Got me fantasizing our initials already

And I want to just let go, falling deeper than before

Say that you already lock it up in a heartbeat

I want you to be the one that’s on my mind, on my mind, on my mind

I want you to be there on a Monday night, Tuesday Night, every night

Are you going to be the one that’s on my mind 365, all the time

I want you to be the one to stay and give me the night and day

I think about you all the time

24/7 365

I think about you all the time

24/7 365

(I want you to be the one)

I want you to be the one that’s on my mind, on my mind, on my mind

I want you to be there on a Monday night, Tuesday Night, every night

Are you going to be the one that’s on my mind 365, all the time

I want you to be the one to stay and give me the night and day

I think about you all the time

24/7 365

I think about you all the time

24/7 365

