На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Кеті Перрі випустила новий кліп 365, у якому стала роботом
-
- 34
Популярна американська співачка Кеті Перрі потішила фанатів кліпом на трек 365, у якому перетворилась у робота. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Кеті Перрі нарешті повернулась з новим хітом 365 спільно з діджеєм Zedd. Нова відеоробота від режисера Воррена Фу, який попрацював над кліпами The Weeknd, Daft Punk, The Killers та інших зірок.
І ще: Years & Years – Valentino: кумедний кліп для закоханих
Сюжет футуристичного ролика розповідає про робота Перрі, якого тестують на різноманітні уміння, серед яких і любов. Звісно ж, предметом закоханості став діджей Zedd.
Zedd, Katy Perry – 365, дивитись кліп онлайн:
Zedd, Katy Perry – 365, текст пісні:
Waking up next to you in the middle of the week
Never needed anyone to send me off to sleep
And I know I said go slow
But I can’t hold back no more
Got a premonition this ain’t going to be a fling
You make a weekend feel like a year
Baby you got me changing
24/7 I want you here
I hope you feel the same thing
I want you to be the one that’s on my mind, on my mind, on my mind
I want you to be there on a Monday night, Tuesday night, every night
Are you going to be the one that’s on my mind 365, all the time
I want you to be the one to stay and give me the night and day
Love it when you come back and can’t take it when you leave
Got me fantasizing our initials already
And I want to just let go, falling deeper than before
Say that you already lock it up in a heartbeat
I want you to be the one that’s on my mind, on my mind, on my mind
I want you to be there on a Monday night, Tuesday Night, every night
Are you going to be the one that’s on my mind 365, all the time
I want you to be the one to stay and give me the night and day
I think about you all the time
24/7 365
I think about you all the time
24/7 365
(I want you to be the one)
I want you to be the one that’s on my mind, on my mind, on my mind
I want you to be there on a Monday night, Tuesday Night, every night
Are you going to be the one that’s on my mind 365, all the time
I want you to be the one to stay and give me the night and day
I think about you all the time
24/7 365
I think about you all the time
24/7 365
Читайте також: Ніжна пісня Ванесси Параді про любов до Києва стала хітом
- 17 лютого
-
22:15Голос країни 9 сезон 5 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
21:53Три поради, які допоможуть схуднути без зайвих зусиль
-
21:26В Амстердамі закриють Квартал червоних ліхтарів: названо причину
-
20:51Дуже романтично: зірка Гри престолів показав торс у новій рекламі
-
20:22Це приємне заняття зміцнює стосунки
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
19:53Сексуальна Beyonce підкорила фанатів гарячим образом
-
19:24Чому яблука корисні для здоров'я: відповідь медиків
-
18:55Ще швидше: у NASA назвали дату доставки людей на Місяць
-
18:24Сербський фотограф перетворює будні у казку: яскраві кадри
-
17:54Ангел Victoria's Secret похизувалась формами у купальнику
-
17:25Дівчина тижня: спокуслива та гаряча ведуча Орла і Решки Аліна Астровська
-
16:47Джамала відверто висловилася про вокал KAZKA
-
16:17Тату-майстер показав життя троянди на 70 людях: відеофакт
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:49Культуристка шокувала мережу грудьми дивної форми: відеофакт
-
15:31Синоптик попередила про похолодання в Україні
-
15:16Сестра Бориса Джонсона роздяглася у прямому ефірі: відео (18+)
-
14:52Жінка-змія: володарку найвідоміших сідниць розкритикували в мережі
-
14:19Рок-музика: плейлист нових альтернативних пісень тижня
-
13:45Джамала показала унікальні знімки із закулісся Нацвідбору
-
13:13XYECLA: у Каліфорнії водія Tesla попросили замінити вульгарний номер
-
12:30Суддям ганьба: реакція соцмереж на провальний виступ KAZKA на Нацвідборі 2019
-
11:47Безлюдні курорти Туреччини: де відпочити на самоті
-
11:20Усик – Повєткін: названа дата бою боксерів у суперважкій вазі
- 17 лютого
-
22:15Голос країни 9 сезон 5 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
20:22Це приємне заняття зміцнює стосунки
-
17:25Дівчина тижня: спокуслива та гаряча ведуча Орла і Решки Аліна Астровська
-
14:19Рок-музика: плейлист нових альтернативних пісень тижня
-
12:30Суддям ганьба: реакція соцмереж на провальний виступ KAZKA на Нацвідборі 2019
-
11:20Усик – Повєткін: названа дата бою боксерів у суперважкій вазі
-
09:49Гурт Freedom jazz став головним сюрпризом Нацвідбору 2019: відео виступу
-
08:15У Києві бачили авто з вкрай незвичайним тюнінгом
-
00:10Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2019: усі фіналісти
- 16 лютого
-
22:09Нацвідбір на Євробачення 2019: результати голосування 2 півфіналу
-
20:22Обурена Оля Полякова та гаряча Каменських: спекотний огляд тижня (18+)
-
19:00Нацвідбір на Євробачення 2019: дивитися онлайн другий півфінал
-
16:3110 дурних запитань програмісту: пояснення на хлопський розум
-
13:14Моделі 90-х: як змінилася німецька супермодель Клаудія Шиффер (18+)
-
09:20Названі найпопулярніші сайти серед українців
-
08:15Прогноз погоди 16 лютого в Україні
- 15 лютого
-
21:13Ломаченко розповів, коли настане кінець його кар'єрі
-
18:34Голкіпер Шахтаря П'ятов вчетверте став батьком
-
16:11Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
-
13:20Декларація – 3 в 1: пародія на Тимошенко, Зеленського і Ляшка підірвала мережу
-
11:20Яким спортом займатися у різному віці: поради фахівців
-
08:11Стрітення Господнє 2019: що не можна робити у свято 15 лютого
- 14 лютого
-
22:36Олімпіакос – Динамо: відео голів та огляд матчу Ліги Європи
-
20:21Я від тебе зубожію: політичні валентинки порвали мережу
-
17:35Анекдоти про День святого Валентина: найкращі жарти 14 лютого