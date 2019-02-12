Ніжна пісня Ванесси Параді про любов до Києва стала хітом

Відома французька співачка, актриса і модель Ванесса Параді виконала пісню про Київ. Ролик з'явився на YouTube-каналі Vanessa Paradis 2018.

Зірка сама написала трек про столицю України. У ньому Параді співає про спогади дівчини про поцілунки коханого з далекого минулого.

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Зірка виконала трек на церемонії вручення французької музичної премії Victoires de la Musique. Композиція увійшла до останнього альбому Параді Les Sources, що вийшов у листопаді 2018 року. За декілька днів ролик зібрав більше 20,7 тисячі переглядів.

Тим часом популярна пісня KAZKA – Плакала виявилась не такою унікальною, хоча й підкорила чимало чартів та тренди Youtube. Виявилось, що такий музичний супровід вже є у пісні, яка вийшла у 2016 році.

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