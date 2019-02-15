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Years & Years – Valentino: кумедний кліп для закоханих

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Дивіться новий кліп Years & Years - фото 1
Дивіться новий кліп Years & Years

Британське електронне тріо Years & Years поділилося святковим кліпом на пісню Valentino. Ви зобов'язані це бачити ;)

Трек записаний спільно з виконавцем MNEK.

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У музичному відео герой Оллі Александр отримує сумну записку на День святого Валентина, трішки плаче, сидячи на ліжку з пелюстками троянд, а потім починає розкидати цукерки та зриватися на іграшкового ведмедика.

Years & Years – Valentino – дивитися відео онлайн:

Текст і слова Years & Years – Valentino:

I think I must have met him yesterday
He waltzed in from the outskirts of east L.A
He seems to be the name on everybody's lips
So I told myself I wouldn't fall for it
But then

Quicker than a flash, he had me at hello
He took me by the hand, we started dancing slow
I didn't wanna get attached but now, I'm far too close
And he knows just what he's doing

I didn't know, when I met Valentino
I was giving him control over me
Now I'm stuck in his melody
Let me go, let me go Valentino
You're not getting anymore out of me
I don't want your cruel melody

He knew what to say to sweep me off my feet
I should've never heard a word he said to me
I was comfortable with ignorance is bliss
Cause I told myself I wouldn't fall for it
But then

Quicker than a flash, he had me at hello
He took me by the hand, we started dancing slow
I didn't wanna get attached but now, I'm far too close
And he knows just what he's doing

Приспів
I didn't know when I met Valentino
I was giving him control over me
Now I'm stuck in his melody
Let me go, let me go Valentino
You're not getting anymore out of me
I don't want your cruel melody
(I don't want your cruel melody)

I should have known not to trust Valentino
I should have known not to trust Valentino
Tonight I'm saying goodbye Valentino
We know just what you're doing

Приспів
I didn't know when I met Valentino
I was giving him control over me
Now I'm stuck in his melody
Let me go, let me go Valentino
You're not getting anymore out of me
I don't want your cruel melody
I should have known not to trust Valentino
I should have known not to trust Valentino
Let me go, let me go Valentino
You're not getting anymore out of me
I don't want your cruel melody﻿

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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