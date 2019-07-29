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Каменських підкорила фанатів глибоким декольте

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Зваблива NK - фото 1
Зваблива NK / instagram

Українська діва Настя Каменських захопила не тільки новим образом, але й неймовірною красою!

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, часто тішить шанувальників пікантними фото на своїй сторінці в Instagram.

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Нещодавно знаменитість показала розкішне відео з популярного музичного фестивалю "Жара" в Баку, Азербайджан. Так, артистка позувала в яскравій чорно-рожевій сукні з анімалістичним принтом зебри, засвітивши стрункі ніжки і груди в глибокому декольте.

"It was soooo hot! Baku, love you (Це було тааак гаряче! Баку, я люблю тебе)", – поділилася емоціями Каменських. Фоловери не пройшли повз: "Сексі -кішечка", "Чарівна", "Няшка мілаха", "Красуня", "Вау, гаряча штучка", "Настя ви блискучі і чарівні!!! Щастя у вас в очах! Сяйте", "Ну просто божественна", "Мммм красуня", "Наша най-най".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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