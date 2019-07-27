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Дайте мені її номерок: Настя Каменських знову завела чоловічу половину людства
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Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.
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Настя Каменських не перестає розбурхувати мережу. Причому, робить це вона навіть з самого ранку. Цього разу красуня позує у спідній білизні, роздаючи обіцянки на кінець літа. Втім, ви ж знаєте, що найцікавішими у цьому всьому є не промовисті слова Насті, а коментарі, які користувачі Instagram залишають під її світлинами: "Дайте мені її номерок...", "Ви вже вийшли заміж. Навіщо кожен раз так себе показувати?", "Гола дівчино, зроблю все можливе і неможливе, заради бога, можеш забрати мене...", "Солодка дівчинка".
Нікіта Добринін і Даша Квіткова активно подорожують. Цього разу закохані відпочивають в Єгипті, викладаючи світлини в мережу. Сам же холостяк не соромиться регулярно нагадувати, що його найкращим фотографом є переможниця проекту – Даша. Коментатори, до слова, не скупі на теплі слова, якими вони засипають пару: "Світу потрібен новий Бонд", "Яке фото – вогонь. У погляді є емоції, і це круто", "Дуже гарне фото, фотограф у Вас розумничка", "Мій італієць". Останній коментар, як ви вже зрозуміли, від самої Даші!
Олег Винник вирішив знову спровокувати своїх підписниць на важкий вибір. Цього разу він спитав у прихильників: "З бородою чи без?". На відгуки не довелося довго чекати: "Мені особисто не дуже з бородою, борода колеться і заважає цілуватися", "Легка неголеність Вам до лиця", "Без! Без сорочки!", "Олег, хочете знову викликати фурор у мережі, як тоді при фотці з бородою?"
Віталій Козловський теж тішить своїх підписниць світлинами з подорожей. Не забуває він і про філософські підписи, які припадають до душі тим, хто активно слідкує за його сторінкою в мережі. До слова, ми хотіли вибрати інше фото, але під ним не було зовсім ніяких цікавих коментарів, тому ловіть це і теплі слова до нього: "Який же красень, який ЧОЛОВІК!!! Яка людина! Пощастить майбутній дружині і дітям! Щастя тобі Віталій!", "Який красивий! І однозначно, вчинки говорять набагато більше, ніж слова!", "На словах він Лев Толстой, а не справі Х#й простий. Головне, щоб чоловік залишався чоловіком, а не п*здоболом! А фото гарне!"
Оля Цибульська іноді балансує на межі фолу, але це припадає до душі її підписникам. Цього разу популярна українська співачка виклала провокативне фото з автомобіля, під яким поділилася власними думками. Звичайно ж, коментатори підтримали слова Олі, але не забули вони й про компліменти, якими щедро засипали її: "Просто вогонь", "Сексі-пексі", "Ух, крихітка", "Дивлюся вас, ви такий світлий, відкритий і хороший чоловічок, батькам похвала!!!", "Ммм... я хочу покататись і поспілкуватись з вами", "Можна було б і вище ногу задерти."
Сексуальна Тіна Кароль не втомлюється збуджувати чоловічу половину людства своїми провокативними світлинами, якими останнім часом рясніє її Instagram. Звичайно ж, на фоні Насті Каменських вона виглядає незайманим дівчам. Але врахуйте, що Тіні не притаманні такі фото. Ну і, традиційно, гарячі компліменти під світлиною: "Збуджуєш", "Дівчино, вам точно 34? 20 – ось моя відповідь", "Ойойой, пощастило ж комусь", "Поза тигриці, погляд орлиці", "Стоп, тримайте мене!"
Соня Плакидюк ненав'язливо нагадує, що поява нового сезону "Топ-моделей по-українськи" на телеекранах не за горами. Цього тижня вона виклала чимало світлин, але справжній фурор здійснила саме ця. Ловіть коментарі до фото, яке активно обговорювали у мережі: "Як же вам просто неймовірно пасує цей образ", "Неймовірно гарна", "Як круто!", "Цей бюст", "Соня, не перестаєш мене дивувати", "Соня, ти просто вогінь!"
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