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Потап шокував мережу безглуздим фото Каменських у дивній позі

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Потап і Настя Каменських - фото 1
Потап і Настя Каменських / instagram

Українського репера і продюсера Потапа шанувальники розкритикували за безглузде фото дружини. Дивний знімок репер опублікував на своїй сторінці в Instagram.

На новому кадрі постала новоспечена дружина Потапа Настя Каменських, яка стоїть у незвичайній позі. Зірка, стоячи спиною до камери, нахилилася вперед настільки, що її голову видно в зазорі між ногами.

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Співачка позує в чорному комбінезоні з вільними штанами. У центрі кадру виявилися сідниці зірки, а голова Каменських практично лежить на відкритій валізі з речами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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