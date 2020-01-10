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Хижі пташки (Та фантастична Харлі Квін): дивіться новий трейлер з Марго Роббі
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У мережі з'явився другий трейлер до фільму Хижі пташки Та фантастична Харлі Квін (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn), який вже зовсім скоро вийде на екранах. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Студія Warner Bros. потішила фанатів коміксів DC новим промо фільму Хижі Пташки та фантастична Харлі Квін (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn). Дата виходу в Україні запланована вже на 6 лютого 2020 року.
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Сюжет стрічки розповідає про те, як Харлі Квін вирішує зробити власну команду під назвою "Хижі пташки". До неї входять Чорна Канарейка та Мисливиця. Всі ці дівчата були подругами антигероїв або героїв, але зараз готові показати, що здатні бути не лише красивим додатком, а доволі серйозними конкурентами.
У головних ролях: Марго Роббі, Мері Елізабет Вінстед, Юен МакҐрегор, Бояна Новакович, Кріс Мессіна та інші.
Хижі Пташки та фантастична Харлі Квін, дивитись трейлер фільму онлайн:
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