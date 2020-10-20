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HBO оголосив про вихід двох спеціальних епізодів серіалу Ейфорія

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На глядачів очікують спеціальні епізоди Ейфорії - фото 1
На глядачів очікують спеціальні епізоди Ейфорії

Канал HBO анонсував випуск двох спеціальних епізодів драматичного серіалу "Ейфорія". Що очікує на прихильників та коли чекати на їхній вихід читайте далі.

Перший епізод "Ейфорії" називатиметься "Trouble Do not Last Always" ("Проблеми не тривають вічно"). Його присвятять Різдву та вийде він 6 грудня. Дата релізу другої серії поки не повідомляється.

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Нагадаємо, прем'єра "Ейфорії" відбулася влітку 2019 року. Головну роль у серіалі про проблеми підлітків виконала Зендея. За це вона була удостоєна премії "Еммі" у категорії "Краща жіноча роль в драматичному серіалі".

Також у шоу знялися Хантер Шафер, Мод Апатоу, Барбі Феррейра, Сідні Свіні і Ангус Клауд. Одним з продюсерів виступив репер Дрейк.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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