Вийде ще один сезон детективного серіалу Декстер, який завершився у 2013 році

Телеканал Showtime оголосив про те, що замовив 10 епізодів нового сезону детективної драми "Декстер", що завершилася у 2013 році. Планується, що це буде разова акція.

Новий сезон стане прямим продовженням подій попереднього, восьмого сезону "Декстера". Майкл С. Холл повернеться до головної ролі, а Клайд Філліпс – до посади шоуранера. Сценарист працював над проєктом перші чотири сезони, які шанувальники вважають найвдалішими. Остання серія восьмого сезону має найнижчі рейтинги за всю історію серіалу.

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Сюжет серіалу "Декстер"

Серіал розповідає про вигаданого серійного вбивцю, що працює судовим експертом по бризках крові в поліції Маямі. Свою спрагу вбивства він направляє "в корисне русло" – вбиваючи тільки тих, хто цього заслужив: злочинців, які уникли правосуддя через лазівки в законах або нестачі доказів.

Старт зйомок запланований на початок 2021 року, а прем'єра нових серій повинна відбутися наступної осені.

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