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Netflix назвав найпопулярніший новий серіал 2020 року

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Сестра Ретчед - фото 1
Сестра Ретчед / screenrant

Стрімінговий сервіс Netflix назвав найпопулярніший на платформі новий серіал нинішнього року. Ним став проєкт "Сестра Ретчед".

Згідно із заявою компанії, за перші 28 днів 48 мільйонів користувачів "записалися на прийом до Сестри Ретчед". Це зробило стартовий сезон серіалу найпереглядуванішим проєктом цього року на платформі Netflix.

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Прем'єра серіалу "Сестра Ретчед" відбулася 18 вересня. Він є приквелом фільму Мілоша Формана "Пролітаючи над гніздом зозулі" за романом Кена Кізі. Головну роль виконала актриса Сара Полсон. Серіал відразу був продовжений на другий сезон.

Сюжет серіалу "Сестра Ретчед"

Дія серіалу починається у 1947 році, коли Ретчед переїжджає до Північної Каліфорнії і починає працювати у психіатричній лікарні в якій лікарі проводять сумнівні експерименти з вивчення людського розуму. Підкоряючись таємному завданню, Мілдред намагається відповідати ідеальному образу самовідданої медсестри, але з часом стає частиною системи психіатричного госпіталю і тих, хто в ній перебуває. Стильна і ефектна, вона повільно вирощує в собі щось таке, що суперечить її образу – темряву, яка давно в ній жевріла. Її історія підтверджує всім відому істину: справжніми чудовиськами не народжуються, а стають.

"Сестра Ретчед" – дивіться онлайн трейлер серіалу:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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