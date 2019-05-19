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Хакери злили в мережу інтимні фото найвідоміших лесбійок UFC (18+)
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Хакери зламали переписку найвідоміших лесбіянок абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Тіши Торрес і Ракель Пеннінгтон і виклали в мережу їхні інтимні фотографії.
Попри те, що жінки не приховували своїх відносин і публічно побралися, це стало для них неприємним сюрпризом. "Кожен день ти даруєш мені вірну і чисту любов. Я не можу дочекатися, коли стану міс Пеннінгтон", – написала тоді в Instagram Торрес.
І ще: Леся Нікітюк запалила у екстремальному міні
Так, у мережу недоброзичливці злили найвідвертіші знімки спортивних красунь.
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