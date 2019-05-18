Сексуальні і роздягнені: чим вражали Дженніфер Лопес, Нетта Барзілай і Кім Кардашян (18+)

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Цього разу ми вирішили не знущатися з вас, виклавши відразу всі козирі на стіл! Розкішна, сексуальна та спокуслива Дженніфер Лопес опублікувала у мережі відео, яке неабияк розбурхало користувачів. Воно й не дивно, адже співачка вкотре доводить, що виглядає просто приголомшливо! Наполегливо рекомендуємо дивитися відео зі звуком, адже тут шалено спекотно!

А ми продовжуємо ділитися з вами гарячими світлинами зірок. Актриса та співачка Емма Робертс теж вирішила неабияк потішити своїх підписників у мережі. 28-річна красуня поділилась спекотним фото, яке набрало кілька сотень тисяч вподобань, а також чимало теплих і, часом, гарячих слів, які адресуються Еммі.

Пріянка Чопра вкотре доводить, що спокусливою можна виглядати навіть у довгій і порівняно стриманій сукні. Саме у цьому розкішному вбранні чарівна акторка з'явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю. Дивитися на неї – суцільна насолода, чи не так?

Господиня цьогорічного Євробачення-2019, Нетта Барзілай теж вразила усіх своїм образом, в якому вона вийшла на сцену першого півфіналу. Пишна співачка вкотре довела всім, що потрібно, перш за все, любити себе. Цього більш, ніж достатньо для того, аби тебе полюбили всі! Ми ж нагадуємо, що за лічені хвилини стартує фінал пісенного конкурсу, тож не пропустіть ;)

Нетта Барзілай приголомшила усіх своїм образом на Євробаченні

Ніжна й оголена. Саме так можна описати нове фото скандальної Кім Кардашян, яким на днях володарка найпишніших сідниць поділилась на своїй сторінці в Instagram. Такою ми її давно вже не бачили. Це той рідкісний випадок, коли оголена Кім виглядає спокусливо, а не вульгарно!

За розкішною й чарівною Джессікою Альбою ми вже скучили. На днях актриса та турботлива матуся виклала у мережу серію світлин зі зйомок для журналу PORTER Magazine. Погодьтесь, виглядає вона на 10 з десяти! Рекомендуємо гортати серію, аби не пропустити жодного кадру.

Як же ж можна оминути увагою нашу розкішну співачку Тіну Кароль? Правильна відповідь: ніяк! Саме тому ми ділимося з вами кадром, який на своїй сторінці у мережі виклала виконавиця. Ну вміє вона виглядати водночас спокусливо й дещо байдуже, що неабияк заводить сильну половину людства!

Скучили за Іриною Федишин? Співачка уже встигла презентувати новий сингл "Хочу на Мальдіви". Ще би. З такою фігурою однозначно потрібно хотіти кудись у теплі краї, поки Україну щедро заливає дощами. До слова, у Ірини нині День ангела, тож можете привітати її, а також усіх рідних і близьких Ірусь, котрих знаєте. Ми, навіть, заготували для вас низку класних привітань отут ;)

Хотіли наостанок залишити вам якесь спекотне фото Насті Каменських, але цього тижня вона, на диво, стримана у Instagram. Натомість ловіть гаряче фото неймовірної DJ NANA! Ох же ж уміє вона розбурхати своєю природною красою та відмінною фізичною формою навіть тоді, коли майже одягнена ;)

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