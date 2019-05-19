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Леся Нікітюк запалила у екстремальному міні

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На фотографії Леся постала на огляд публіки у спокусливому вбранні - фото 1
На фотографії Леся постала на огляд публіки у спокусливому вбранні / Pikdo

Українська телеведуча, блогер та красуня Леся Нікітюк вміє привертати до себе увагу шанувальників у соціальних мережах і не тільки.

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк часто ділиться з підписниками в Instagram новими фото та новинами зі свого зіркового життя.

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Так, Леся опублікувала нове фото, яким повідомила про те, що відвідала вечірку в ресторані авторської кухні Миколи Тищенка. А також похвалилася нагородою, яку нещодавно отримала.

На фотографії Леся постала на огляд публіки у спокусливому вбранні. Для вечірки в модному ресторані телезірка вибрала коротеньку чорну сукню оригінального фасону, яка оголила ніжки і підкреслила струнку фігуру Лесі. Її волосся зібране в недбалу зачіску, а на обличчі – легкий макіяж. В руці зірка тримає крихітний клатч у тон сукні, вона дивиться в камеру і мило усміхається.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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