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Гвінет Пелтроу випустила свічки з ароматом свого оргазму

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Гвінет Пелтроу - фото 1
Гвінет Пелтроу / instagram

Відома акторка і бізнесвумен Гвінет Пелтроу представила свою пікантну новинку – ароматичну свічку із запахом оргазму. Новий продукт магазину Goop 47-річна зірка ненароком прорекламувала на "Вечірньому шоу" з Джиммі Феллоном.

Асортимент бренду Гвінет Пелтроу Goop поповнився свічкою з ароматом оргазму, яка була створена у співпраці з парфумерною маркою Heretic. Судячи з опису на сайті, вона пахне грейпфрутом, неролі, чорною смородиною, зеленим чаєм сорту ганпаудер і турецькою трояндою.

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Продукт отримав назву "This Smells Like My Orgasm" ("Пахне як мій оргазм") – по аналогії з тією самою свічкою з запахом вагіни, яка дуже сподобалася Елтону Джону.

Вартість новинки – 75 доларів.

Гвінет Пелтроу випустила свічки з ароматом свого оргазму - фото 410740

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