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Курйозна Брітні Спірс показала пишний бюст

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Брітні Спірс знову обговорюють через зовнішність - фото 1
Брітні Спірс знову обговорюють через зовнішність

Поп-зірка Брітні Спірс стала активною користувачкою соцмереж, але її нові фото викликають змішані емоції у фанатів. Красиво чи невдало – дивіться самі.

38-річна американська поп-співачка Брітні Спірс усіма силами намагається повернутись до свого звичайного життя після лікування у психіатричній клініці. Тож за останній рік вона стала активніше вести свій профіль в Instagram, де у неї понад 24 мільйони підписників. Там білявка регулярно ділиться кадрами своїх тренувань, буднів, а також просто роздумами про життя.

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Нещодавно Брітні опублікувала нові знімки у крихітному топі та з новою зачіскою. Зірка вирішила омолодити образ, зробивши гривку, але свіжі селфі викликали не лише шквал компліментів. Користувачі вважають, що білявка намагається виглядати молодшою, але не найкраще підбирає одяг та макіяж, тому навіть знімки, на яких важко не помітити розкішний бюст співачки, здаються доволі сумнівними естетично.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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