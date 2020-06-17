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Кіану Рівз виставив на аукціон онлайн-зустріч в Zoom

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Кіану Рівз - фото 1
Кіану Рівз / instagram

Відомий голлівудський актор Кіану Рівз виставив на аукціон, який проводить благодійна організація Camp Rainbow Gold, онлайн-зустріч в Zoom. Всі виручені кошти спрямують на допомогу дітям з онкологічними захворюваннями.

Торги закриються 22 червня, всі охочі вже можуть робити ставки. Зараз найвища із запропонованих цін – 26 800 доларів. Переможець зможе поговорити з Кіану Рівзом по відеозв'язку протягом 15 хвилин у першій половині липня.

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Актор часто підтримує благодійні проєкти і просто допомагає людям. Минулого року користувач Twitter розповів, як 18 років тому Рівз купив непотрібне йому морозиво, щоб залишити на чеку автограф для шанувальника.

Кіану Рівз виставив на аукціон онлайн-зустріч в Zoom - фото 410702

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Джерело: crgauction2020
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