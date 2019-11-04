Гроші на вітер: найбільш суперечливі смартфони 2019 року

Компанії щороку показують стільки смартфонів, що у пересічного користувача починаються плутатися думки. Воно й не дивно, адже вибрати з сотні моделей ту єдину – завдання не з простих. Ситуація полегшується, коли виробники випускають пристрої, які явно суттєво переоцінені. Про них ми і поговоримо!

Отже, якщо ви мрієте про покупку нового смартфона – можете сміливо оминати своєю увагою ці гаджети. Вони отримали на диво завищену ціну, та й технічні характеристики абсолютно (від слова ЗОВСІМ) не вражають. Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо!

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OPPO Reno 2

Що за бренд? Без паніки. Це не якийсь там агресивний "ноу нейм". OPPO – китайська компанія, яка займається виготовленням споживчої електроніки. Сама ж вона – частина корпорації BBK Electronics. Звідтіля родом і OnePlus, який так сильно люблять гіки.

Чому смарт у нашому ТОПІ? А тому, що китайці вирішили, що за 14 499 гривень можна випустити пристрій, який не вельми вражає своїми технічними характеристиками. Принаймні на папері воно саме так. Киньмо оком, що ж з OPPO Reno 2 не так.

OPPO Reno 2 – новий камерофон року?

Технічні характеристики:

екран: 6,5" AMOLED, 1080 х 2400 пікселів;

процесор: 8-ядерний Snapdragon 730G;

пам'ять: 8 + 128/256 ГБ, підтримка карт пам'яті;

камери: 48 МП + 13 МП + 8 МП + 2 МП;

акумулятор: 4000 мАг.

На перший погляд, смартфон за такі гроші – приречений на провал. Принаймні так може вам сказати будь-який користувач гаджетів, який бодай трішки розуміється на тому, що ж всередині його пристрою "живе". Процесор – не топовий, і навіть не з попередніх флагманів. Екран теж не вражає, адже AMOLED-матрицю вже тикають у всі можливі місця.

Єдине, що варте уваги, – камери. Саме на них OPPO робить максимальний акцент. Воно й не дивно, адже набір не кепський. Тут вам і пристойна кількість пікселів, чим вас досі можна вразити, і оптична стабілізація, яка дозволить знімати в умовах недостатнього освітлення, і двохкратний оптичний, а також п'ятикратний гібридний зуми. Фоткати не перефоткати.

Чи звертати увагу на цей пристрій? У нас є сумніви, адже за ці гроші можна купити, до прикладу, OnePlus 7 на базі Snapdragon 855.

OnePlus 7T Pro

Ми ж не могли оминути увагою й OnePlus 7T Pro. На вихід смартфона ніхто не чекав, але у компанії були свої думки з цього приводу. Апгрейд чи чергова плутанина від китайців? Спробуймо розібратися.

Чому OnePlus 7T Pro ми не рекомендуємо? А тому, що через кілька місяців компанія представила нам той же 7T, але з матовою задньою панеллю, потужнішим процесором, збільшеною кількістю оперативної та вбудованої пам'яті в базі, швидшою (хоча і так було дуже швидко) зарядкою й акумулятором, який зріс буквально на символічне "нічого"...

OnePlus 7T Pro – сумнівний апгрейд

Технічні характеристики:

екран: 6,67" Fluid AMOLED, 1440 х 3120 пікселів, 90 Hz (не змінилось нічого);

процесор: 8-ядерний Snapdragon 855+ (був 855);

пам'ять: 8/12 + 256 ГБ (більше оперативки та флеш-пам'яті);

камери: 48 МП + 8 МП + 16 МП (нічого не змінилось);

акумулятор: 4085 мАг (проти 4000 мАг).

"Покращення", звичайно ж, є. Але чи варті вони того, аби за них переплачувати? Швидше за все – ні. Натомість можна звернути увагу на OnePlus 7T, який працює на тому ж "плюсованому" Snapdragon 855. Єдине, з чим доведеться миритися, – краплеподібний виріз. Але цілком є імовірність, що висувна фронтальна камера вам не припаде до душі.

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Samsung Galaxy A80

Samsung теж іноді дивує своїми "витівками" на ринку. До прикладу, навесні компанія представила модель A80. Вона вийшла настільки суперечливою, що компанії дуже швидко довелося суттєво знизити на неї ціну. Воно й не дивно, адже на старті продажів за гаджет просили 19 999 гривень (ще трохи і можна купити нову "галактику"). Зараз, звичайно ж, його цінник став привабливішим (16 999 гривень), але все одно цього недостатньо аби надихнути на покупку.

Що ж не так зі смартфоном? Окрім ціни, він не вражає своїми технічними характеристиками. А вишенькою на цьому торті є модуль основної камери, який виконує відразу дві функції: за себе та за фронталку. Ідея непогана, але не настільки хороша, аби стати трендовою. По-перше, механізм спрацьовує дещо довго. По-друге, є певні сумніви щодо його надійності. По-третє, при перемиканні на фронталку деякі функції основної камери стають недоступними на програмному рівні. Для чого зробили це – невідомо.

Samsung Galaxy A80 – селфі на всі боки

Технічні характеристики:

екран: 6,7" Super AMOLED, 1080 х 2400 пікселів;

процесор: 8-ядерний Snapdragon 730;

пам'ять: 8 + 128 ГБ (без підтримки карт пам'яті у фотосмартфоні!);

камери: 48 МП + 8 МП + сенсор глибини різкості;

акумулятор: 3700 мАг.

Не хочеться бути прикрими, але за ці гроші можна купити 2 Xiaomi Mi 9T, які і характеристики мають подібні, і камери не гірші. Якщо ж хочете вибрати гравця з клану Samsung, то краще звернути увагу на Galaxy S10e, який суттєво подешевшав. Це флагманське рішення, яке однозначно потішить вас своїми технічними характеристиками та фішками.

Чи вибирати собі один із цих смартфонів – вирішувати, звичайно ж, вам. Бережіть себе та свої гроші, а також не забувайте слухати улюблені хіти на Радіо МАКСИМУМ!

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