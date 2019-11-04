На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гроші на вітер: найбільш суперечливі смартфони 2019 року
-
- 538
Компанії щороку показують стільки смартфонів, що у пересічного користувача починаються плутатися думки. Воно й не дивно, адже вибрати з сотні моделей ту єдину – завдання не з простих. Ситуація полегшується, коли виробники випускають пристрої, які явно суттєво переоцінені. Про них ми і поговоримо!
Отже, якщо ви мрієте про покупку нового смартфона – можете сміливо оминати своєю увагою ці гаджети. Вони отримали на диво завищену ціну, та й технічні характеристики абсолютно (від слова ЗОВСІМ) не вражають. Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо!
Варте уваги: Xiaomi наступила собі на горло: ці смартфони однозначно не варто купувати
OPPO Reno 2
Що за бренд? Без паніки. Це не якийсь там агресивний "ноу нейм". OPPO – китайська компанія, яка займається виготовленням споживчої електроніки. Сама ж вона – частина корпорації BBK Electronics. Звідтіля родом і OnePlus, який так сильно люблять гіки.
Чому смарт у нашому ТОПІ? А тому, що китайці вирішили, що за 14 499 гривень можна випустити пристрій, який не вельми вражає своїми технічними характеристиками. Принаймні на папері воно саме так. Киньмо оком, що ж з OPPO Reno 2 не так.
Технічні характеристики:
- екран: 6,5" AMOLED, 1080 х 2400 пікселів;
- процесор: 8-ядерний Snapdragon 730G;
- пам'ять: 8 + 128/256 ГБ, підтримка карт пам'яті;
- камери: 48 МП + 13 МП + 8 МП + 2 МП;
- акумулятор: 4000 мАг.
На перший погляд, смартфон за такі гроші – приречений на провал. Принаймні так може вам сказати будь-який користувач гаджетів, який бодай трішки розуміється на тому, що ж всередині його пристрою "живе". Процесор – не топовий, і навіть не з попередніх флагманів. Екран теж не вражає, адже AMOLED-матрицю вже тикають у всі можливі місця.
Єдине, що варте уваги, – камери. Саме на них OPPO робить максимальний акцент. Воно й не дивно, адже набір не кепський. Тут вам і пристойна кількість пікселів, чим вас досі можна вразити, і оптична стабілізація, яка дозволить знімати в умовах недостатнього освітлення, і двохкратний оптичний, а також п'ятикратний гібридний зуми. Фоткати не перефоткати.
Чи звертати увагу на цей пристрій? У нас є сумніви, адже за ці гроші можна купити, до прикладу, OnePlus 7 на базі Snapdragon 855.
OnePlus 7T Pro
Ми ж не могли оминути увагою й OnePlus 7T Pro. На вихід смартфона ніхто не чекав, але у компанії були свої думки з цього приводу. Апгрейд чи чергова плутанина від китайців? Спробуймо розібратися.
Чому OnePlus 7T Pro ми не рекомендуємо? А тому, що через кілька місяців компанія представила нам той же 7T, але з матовою задньою панеллю, потужнішим процесором, збільшеною кількістю оперативної та вбудованої пам'яті в базі, швидшою (хоча і так було дуже швидко) зарядкою й акумулятором, який зріс буквально на символічне "нічого"...
Технічні характеристики:
- екран: 6,67" Fluid AMOLED, 1440 х 3120 пікселів, 90 Hz (не змінилось нічого);
- процесор: 8-ядерний Snapdragon 855+ (був 855);
- пам'ять: 8/12 + 256 ГБ (більше оперативки та флеш-пам'яті);
- камери: 48 МП + 8 МП + 16 МП (нічого не змінилось);
- акумулятор: 4085 мАг (проти 4000 мАг).
"Покращення", звичайно ж, є. Але чи варті вони того, аби за них переплачувати? Швидше за все – ні. Натомість можна звернути увагу на OnePlus 7T, який працює на тому ж "плюсованому" Snapdragon 855. Єдине, з чим доведеться миритися, – краплеподібний виріз. Але цілком є імовірність, що висувна фронтальна камера вам не припаде до душі.
І ще: Чому смартфони Google Pixel 4 та Pixel 4 XL – повне розчарування
Samsung Galaxy A80
Samsung теж іноді дивує своїми "витівками" на ринку. До прикладу, навесні компанія представила модель A80. Вона вийшла настільки суперечливою, що компанії дуже швидко довелося суттєво знизити на неї ціну. Воно й не дивно, адже на старті продажів за гаджет просили 19 999 гривень (ще трохи і можна купити нову "галактику"). Зараз, звичайно ж, його цінник став привабливішим (16 999 гривень), але все одно цього недостатньо аби надихнути на покупку.
Що ж не так зі смартфоном? Окрім ціни, він не вражає своїми технічними характеристиками. А вишенькою на цьому торті є модуль основної камери, який виконує відразу дві функції: за себе та за фронталку. Ідея непогана, але не настільки хороша, аби стати трендовою. По-перше, механізм спрацьовує дещо довго. По-друге, є певні сумніви щодо його надійності. По-третє, при перемиканні на фронталку деякі функції основної камери стають недоступними на програмному рівні. Для чого зробили це – невідомо.
Технічні характеристики:
- екран: 6,7" Super AMOLED, 1080 х 2400 пікселів;
- процесор: 8-ядерний Snapdragon 730;
- пам'ять: 8 + 128 ГБ (без підтримки карт пам'яті у фотосмартфоні!);
- камери: 48 МП + 8 МП + сенсор глибини різкості;
- акумулятор: 3700 мАг.
Не хочеться бути прикрими, але за ці гроші можна купити 2 Xiaomi Mi 9T, які і характеристики мають подібні, і камери не гірші. Якщо ж хочете вибрати гравця з клану Samsung, то краще звернути увагу на Galaxy S10e, який суттєво подешевшав. Це флагманське рішення, яке однозначно потішить вас своїми технічними характеристиками та фішками.
Чи вибирати собі один із цих смартфонів – вирішувати, звичайно ж, вам. Бережіть себе та свої гроші, а також не забувайте слухати улюблені хіти на Радіо МАКСИМУМ!
Читайте також: Чудернацькі смартфони 2019 року: купити не можна дивитися
-
15:33В Японії створили дерев'яний суперкар: вражаючі фото
-
15:15ТЕСТ: Вгадай фільм за еротичною сценою (18+)
-
14:52Так виглядає відчай: чоловік з невдалим гримом став зіркою мережі
-
14:30На замітку водіям: міфи про шиповані шини, в які варто перестати вірити
-
14:17Три поради, які покращать ваші стосунки
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
13:52Гарячі крихітки: Ірина Шейк і Стелла Максвелл похизувались формами
-
13:31Boeing 747 у свій останній рейс намалював себе в небі: неймовірне відео
-
13:15Зіркове життя Папи Римського: трейлер серіалу "Новий папа" з Джудом Лоу
-
12:44Науковці відтворили обличчя тисячолітньої жінки-вікінга
-
12:30Вагон Укрзалізниці з грибами розбурхав мережу: фотофакт
-
12:15Гроші на вітер: найбільш суперечливі смартфони 2019 року
-
11:57У Чорнобильській зоні встановили туристичний рекорд: з яких країн їдуть найбільше
-
11:41Привітання з Днем залізничника 2019 у прозі, віршах та картинках
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:29Між нами був роман: Могилевська і Яма повернулись на паркет Танців з зірками
-
11:16TAYANNA – До мами: слухайте новий ліричний хіт
-
10:55Яременко в кімнаті збочень: секс-скандал з нардепом висміяли у кумедних мемах
-
10:34Рятувальники попередили про погіршення погоди
-
10:15Apple позбавить інтернету старі моделі iPhone
-
09:53Ці ранкові звички допомагають схуднути
-
09:31Науковці назвали місце на Землі, де не живуть навіть мікроби
-
09:17Сексуальна барбі: Демі Роуз розбурхала фанів гарячими фото
-
08:56Танці з зірками 2019: дивитись онлайн повний 11 випуск шоу
-
08:29Погода в Україні 4 листопада: бабине літо і дощі
-
15:15ТЕСТ: Вгадай фільм за еротичною сценою (18+)
-
14:30На замітку водіям: міфи про шиповані шини, в які варто перестати вірити
-
12:15Гроші на вітер: найбільш суперечливі смартфони 2019 року
-
07:15Що вам хоче сказати водій, коли показує розчепірену долоню
- 03 листопада
-
23:59Танці з зірками 2019: хто покинув шоу в одинадцятому прямому ефірі
-
21:55Науковці з'ясували, як пов'язані секс і брехня
-
20:20Власники iPhone набрали кредитів на космічну суму, користуючись Apple Card
-
18:45Дівчина тижня: безсоромна модель Тучі Кеш, яка заводить Instagram інтимними кадрами (18+)
-
16:50Як вибрати модний та трендовий чоловічий дощовик
-
14:15Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку
-
12:16Страви з сиру: корисні та смачні рецепти
-
10:00Корисні поради для автомобілістів: як самому очистити фари
-
08:335 причин зробити вранці зарядку
- 02 листопада
-
21:23Гаряча мамка: зірка Фабрики зірок у прозорому боді розбурхала мережу своїми формами
-
19:225 речей, які обов'язково потрібно зробити в барі
-
16:13Як завантажити додаток, який "знає" всі паролі Wi-Fi в аеропортах світу
-
13:00Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram
-
10:00Швидкий лайфхак для водіїв: як перевірити якість бензину без приладів
-
08:1310 корисних і необхідних лайфхаків при застуді
- 01 листопада
-
22:23Секс на першому побаченні – міф: дослідження науковців
-
19:45Ukraïner. The Movie: дивіться онлайн надихаючий фільм про Україну
-
18:00Найкращі прем'єри жовтня: нові українські пісні, які варті вашої уваги
-
14:27До уваги водіїв: з якої причини поліція може зупинити ваше авто
-
12:00ТЕСТ: Вгадай знаменитого письменника за обкладинкою його книги
-
11:16Гороскоп на листопад 2019: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку