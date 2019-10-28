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Чудернацькі смартфони 2019 року: купити не можна дивитися
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У 2019 році вразити користувачів новими смартфонами не так уже й просто, тому не дивно, що деякі топові бренди вирішили буквально вистрибнути зі штанів, аби показати все, на що вони здатні. Втім, чи потрібні ці пристрої бодай комусь? Спробуймо розібратися!
У цьому матеріалі ми розглянемо Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate X, а також Xiaomi Mi Mix Alpha. Коштують три пристрої майже однаково. Вражають своїми формфакторами й родзинками, які, на думку виробників, перевернуть світ смартфонів з ніг на голову. Втім, чомусь нам здається, що не все так однозначно. Гайда робити розбір польотів.
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Samsung Galaxy Fold
У лютому компанія Samsung показала не лише топові "галактики", а й свій перший гнучкий смартфон. Виробник передбачає, що цей пристрій сподобається тим, хто хотів би мати в одному гаджеті і смартфон, і планшет. Такий підхід дозволить з комфортом переглядати контент, працювати, а також розважатися. Втім, щось пішло не так з самого початку. Передовсім зауважимо, що за 2800 доларів виробник показує нам суміш бульдога з носорогом. Ну гаразд! Чужі гроші ми не рахуємо та й переконані, що навіть на цей товар знайдеться свій покупець. Але ж на ціні проблеми не закінчуються. Власне, хворобливим місцем став саме екран, прикритий пластиковим "склом".
Найгірше те, що поверху цієї конструкції наклеєна плівка, яка захищає дисплей. І саме з нею намагалися прощатися всі техноблогери й оглядачі. Не дивно, що компанія Samsung відразу ж відкликала всі гаджети, аби удосконалити їх. Через пів року ми побачили оновлену ревізію Galaxy Fold, яка вже може похизуватися кращим захистом екрана, а також виробник передбачив майже халявну заміну дисплея протягом першого року експлуатації. Хоча, кому я про це розказую? В Україну гнучкий смартфон від Samsung і так не потрапить.
Гаразд, якщо ж вам цікаво, чим ще дивує гаджет, – розповідаємо коротко про його технічні характеристики.
Samsung Galaxy Fold
- екран: 7,3", Dynamic AMOLED/4,6", Super AMOLED
- процесор: Snapdragon 855 (версії на Exynos не буде)
- камери: потрійний основний модуль 12+12+16 МП
- пам'ять: 12+512 ГБ
- акумулятор: 4380 мАг
Galaxy Fold цікавий смартфон? Так, дуже цікавий. Практичний? Швидше за все, не зовсім. Чи вартий він вашої уваги? Це перша спроба Samsung у сфері гнучких смартфонів, тому слід трішки почекати, поки виробник знайде ідеальний варіант створення таких гаджетів.
Huawei Mate X
Майже водночас з Galaxy Fold представили і Huawei Mate X. Це ще один гнучкий смартфон, але єдина його відмінність полягає в тому, що він не має другого екрана. Конструкція складається екраном назовні, а не всередину, як у Galaxy Fold. Такий формат виглядає цікавіше, але має й свій суттєвий недолік – екран має значно більше шансів зустрітися з асфальтом при випадковому падінні.
Стосовно виходу на глобальний ринок, то у компанії вирішили не поспішати з цим, ураховуючи помилки Samsung. Наразі нам відомо лише те, що пристрій з'явиться у продажі наприкінці 2019 року, якщо нічого не зміниться. Що ж по технічних характеристиках?
Huawei Mate X
- екран: 8", OLED
- процесор: HiSilicon Kirin 980
- камери: потрійний основний модуль 40+8+16 МП
- пам'ять: 8+512 ГБ
- акумулятор: 4500 мАг
Однозначно по дизайну Huawei Mate X виграє у свого головного конкурента Galaxy Fold, але це не означає, що він приречений на успіх. Ураховуючи той факт, що компанія з кожним місяцем відкладає вихід на ринки гнучкого смартфона, є ймовірність, що він або просто залишиться у категорії концептів, або викликатиме надто багато підозр у тих, кому потрапить до рук.
Xiaomi Mi Mix Alpha
Справжня несподіванка від Xiaomi, адже раніше в мережу "зливали" відео, на яких ми могли побачити гнучкий смартфон і від цієї китайської компанії. Та й узагалі показали Mi Mix Alpha замість Mi Mix 4. Стосовно формфактору, то ми отримали не гнучкий пристрій, а гаджет, в якому екран займає 180% площі. Наскільки такий підхід практичний? Та ні на скільки, адже екран ззаду не використовується для основних задач. Його можна назвати лише допоміжним. Для чого тоді Xiaomi показала цей гаджет? А для того, щоб довести, що вони теж можуть робити не просто звичайні та банальні пристрої, а щось справді революційне. Що ж усередині смартфона?
Xiaomi Mi Mix Alpha
- екран: 7,92", Flexible Super AMOLED
- процесор: Snapdragon 855+
- камери: потрійний основний модуль 108+12+20 МП
- пам'ять: 12+512 ГБ
- акумулятор: 4050 мАг
Чи вразила компанія Xiaomi, випустивши Mi Mix Alpha? Звичайно ж, вразила, адже ми звикли до пристроїв за 150-300 доларів, на яких китайці й роблять максимальний акцент. Чи робить цей екран гаджет особливим? Та, швидше за все, не зовсім. Чи коштує смартфон від Xiaomi 2800 доларів? Мабуть, ні...
Ці смартфони лише стали початком епохи нових гаджетів. І цілком імовірно, що через кілька років нас не дивуватимуть такі формфактори пристроїв. Утім, наразі компаніям потрібно добряче попрацювати над своїми ідеями, аби довести їх до розуму. Де ж поставити кому у заголовку, – вирішувати, традиційно, вам!
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