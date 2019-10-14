Чому смартфони Google Pixel 4 та Pixel 4 XL – повне розчарування

15 жовтня у США покажуть нові смартфони компанії Google – Pixel 4 та Pixel 4 XL. Утім, за доброю традицією, напередодні офіційного анонсу про пристрої нам відомо майже усе (якщо не ВСЕ). Розповідаємо, чому гаджети приречені на провал, і чому українцям не слід очікувати на їхню появу.

Pixel 4 та 4 XL – четверте покоління популярних у всьому світі смартфонів компанії "Google". Утім, уже кілька років поспіль користувачі мережі дізнаються абсолютно все про новинки до того, як їх офіційно презентують. Аналітики розділилися у міркуваннях: одні переконані, що це такий собі хід компанії Google, який дозволяє підготувати користувачів до виходу новинок; інші свято переконані, що корпорація просто не може побороти всі можливі витоки. Утім, звичайним користувачам абсолютно байдуже на всілякі інсайди, адже Pixel – смартфони зі справжньою "душею" Google. І саме тому на них очікують по всьому світу. Однак, чи є сенс це робити цьогоріч? Спробуймо розібратися.

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Що відомо про Google Pixel 4 та 4 XL

Google презентує свої Pixel чи не останніми на ринку, і це мало б суттєво впливати на їхні технічні характеристики, але щороку дива не трапляється. Компанія йде перевіреним шляхом без ризику та експериментів. Цьогоріч, швидше за все, сценарій повториться, адже технічні характеристики новинок не вражають. М'яко кажучи!

Раніше Pixel 4 приписували 3 камери

Технічні характеристики Pixel 4 та Pixel 4 XL

Екран: 5,7" Full HD+ OLED / 6,3" Quad HD+ OLED

Процесор: Snapdragon 855

Камера: подвійний модуль на 12 і 16 МП

Акумулятор: 2800 мАг / 3700 мАг

Оперативна пам'ять: 6 ГБ

Вбудована пам'ять: від 64 ГБ без карт пам'яті

Особливості: Face Unlock та Motion Sence

Як бачите, дива дійсно не сталося. Процесор, хоч і топовий, але не найновіший, адже вже є смартфони, які поставляються з Snapdragon 855+. Основних камер – дві, а не три. Базова кількість вбудованої пам'яті теж не вражає, адже смартфони не підтримують розширення за допомогою карт пам'яті. Крім того, ціна на новинки теж не всім сподобається, адже інсайдери запевняють, що Google попросить за них 800 євро за версію Pixel 4 та 1100 – за Pixel 4 XL. Не дуже тішить, насправді!

Як працює Motion Sence на Pixel 4:

Чи варто міняти Pixel 3 на Pixel 4?

Ні, не варто! Суттєвих відмінностей між смартфонами не так уже й багато. З'явився хіба що додатковий модуль основної камери, потужніший процесор і додаткові 2 ГБ оперативної пам'яті. Чи відчуєте ви разючу відмінність між моделями? Відчуєте, але не таку помітну, щоб була необхідність міняти попереднє покоління на новинку. Тим паче, що одна з родзинок нових Pixel 4 не працюватиме в Україні.

Чому українцям не варто купувати Pixel 4

Одна з фішок, яку так активно рекламує компанія Google, – Motion Sence. Це можливість керувати вашим смартфоном на невеликій відстані за допомогою жестів. Утім, виявилося, що родзинка нових "пікселів" працюватиме не у всіх країнах. Причиною цього є використання радара для відстеження жестів, для активації якого необхідний спеціальний дозвіл. Як ви вже зрозуміли, в Україні його не надають, а це означає, що Motion Sence у нашій країні не працюватиме. Відтак, на одну відмінність між попередником стає менше! Про ціну ми взагалі мовчимо, адже на ринку стільки крутих пристроїв, які можуть і затьмарять Pixel 4 не лише своїми технічними характеристиками, а також можливостями.

Що купити замість Pixel 4?

OnePlus 7T

Це – справжній убивця всіх флагманів. Почнемо з ціни. За 600 євро ви отримуєте найпотужніший процесор від Qualcomm, 128 ГБ вбудованої та 8 ГБ оперативної пам'яті, величезний екран, пристойну автономність та відразу три модулі основної камери. Звучить більше, ніж дуже круто!

Технічні характеристики OnePlus 7T:

екран: 6,55", AMOLED

процесор: Snapdragon 855+

камера: 48+12+16 МП

пам'ять: 8+128/256 ГБ

акумулятор: 3800 мАг

iPhone 11

Наступник iPhone XR, який приречений на успіх. Компанія Apple зовсім трішки попрацювала над 11-им iPhone, і він вийшов таким як треба! Приголомшлива продуктивність, відмінні камери, пристойна автономність та приваблива ціна. Все це однозначно припаде до душі тим, хто мріє про iPhone, але не готовий купувати пристрої попередніх поколінь.

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Технічні характеристики iPhone 11:

екран: 6,1", IPS

процесор: Apple A13 Bionic

камера: 12+12 МП

пам'ять: 4+64/128/256 ГБ

акумулятор: 3110 мАг

Samsung Galaxy S10

Усе ще топовий пристрій від A-бренду, Galaxy S10 потішить і своїм дизайном, і продуктивністю, і ціною. Крім того, компанія Samsung славиться пристойною підтримкою своїх продуктів, що сподобається тим, хто планує користуватися цим гаджетом не один рік.

Технічні характеристики Samsung Galaxy S10:

екран: 6,1", Dynamic AMOLED

процесор: Exynos 9820

камера: 12+12+16 МП

пам'ять: 8+64/512 ГБ

акумулятор: 3400 мАг

Ми ж нагадуємо, що остаточне рішення завжди за вами. Бережіть себе та свої гроші, а також не забувайте слухати Радіо МАКСИМУМ!

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