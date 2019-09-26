Представлено OnePlus 7T: нове залізо, потрійна камера та ідеальний екран

В Індії відбулася презентація флагманського смартфона OnePlus 7T. Новинка отримала мінімальні зовнішні зміни, але водночас серйозний апгрейд технічних характеристик. Нагадаємо, що гаджет – покращена версія OnePlus 7, який вийшов раніше.

OnePlus 7T отримав 6,55-дюймовий Fluid AMOLED-дисплей з частотою оновлення 90 Гц. Глава OnePlus Карл Пій заявив, що вони більше не мають наміру використовувати 60-герцові екрани у своїх смартфонах. Крім того, в новинці рамки стали ще тоншими, а співвідношення сторін дисплея становить 20: 9.

І ще: iPhone 11 Pro Max, посунься: названо найкращий камерофон на ринку

Ще однією важливою зміною стала потрійна камера з основним модулем на 48 Мп, 16-мегапіксельним ширококутним і 12-мегапіксельним телефото з дворазовим оптичним зумом. Разом з додаванням додаткової камери OnePlus представила низку програмних нововведень, включаючи поліпшену стабілізацію зображення (OIS + EIS), режим макрозйомки з можливістю фокусування з відстані 2,5 сантиметра та підтримку нічного режиму зйомки на ширококутну камеру.

Серед інших нововведень OnePlus 7T варто відзначити матову обробку заднього скла, наявність стереодинаміків з підтримкою Dolby Atmos, покращений вібромотор, як в OnePlus 7 Pro, швидшу зарядку WARP Charge 30T і новий процесор Snapdragon 855 Plus.

OnePlus 7T потішить продуктивністю та дизайном

Технічні характеристики OnePlus 7T:

Дисплей: 6,55", Fluid AMOLED, 2400х1080 пікселів, частота оновлення 90 Гц, HDR10 +, яскравість 1000 ніт

Чипсет: Snapdragon 855 Plus, графіка Adreno 640

Оперативна пам'ять: 8 ГБ

Накопичувач: 128/256 ГБ, UFS 3.0

Основна камера: 48 Мп (f / 1.6, OIS + EIS) + 12 Мп (f / 2.2, 2х оптичний зум) + 16 Мп (f / 2.2, кут огляду 117 °)

Фронтальна камера: 16 Мп, f / 2.0, EIS

Акумулятор: 3800 мАг, швидка зарядка WARP Charge 30T (на 23% швидше, ніж в OnePlus 7 Pro)

Безпека: сканер відбитків пальців в екрані (оптичний), розпізнавання облич

Аудіо: стереодинаміки, підтримка Dolby Atmos

ОС: OxygenOS на базі Android 10

Смартфон випускатиметься в сірому і синьому кольорах. OnePlus 7T в версії 8 +128 ГБ коштуватиме $ 535, а варіант на 8 + 256 ГБ обійдеться у $ 564. Продажі в Індії почнуть 28 вересня. У США новинка з'явиться 18 жовтня за ціною від $ 599.

Читайте також: Xiaomi представила Mi Mix Alpha: смартфон з екраном майже на всю площу корпусу