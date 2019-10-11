Представлено смартфон OnePlus 7T Pro: топове залізо та приємна ціна

Зовні OnePlus 7T Pro майже не відрізняється від попередника

Компанія OnePlus офіційно представила новий смартфон OnePlus 7T Pro. Новий смартфон зовні схожий з оригінальною моделлю OnePlus 7 Pro, але отримав деякі апаратні поліпшення.

Смартфон OnePlus 7T Pro оснащений чипсетом Qualcomm Snapdragon 855+, 8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4x і накопичувачем UFS 3.0 на 256 ГБ. За автономність відповідає акумулятор на 4085 мАг. OnePlus 7T Pro підтримує технологію швидкої зарядки WarpCharge 30T, яка була анонсована разом зі смартфоном OnePlus 7T 26 вересня.

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Порівняння OnePlus 7 Pro та OnePlus 7T Pro

Також компанія представила ексклюзивну серію OnePlus 7T Pro McLaren Edition з 12 ГБ оперативної і 256 ГБ вбудованої пам'яті. Задня панель смартфона виконана в чорному кольорі зі спеціальною текстурою, а її окантовка і ободок камери – в кольорі Papaya Orange. У комплект поставки входить спеціальний чохол з алькантари. Обидва смартфони працюють під управлінням OxygenOS 10 (Android 10) з коробки.

Крім того, OnePlus оголосила про партнерство з розробниками гри PUBG Mobile. Тепер гра буде оптимізована під 90-Гц дисплеї смартфонів OnePlus.

OnePlus 7T та OnePlus 7T Pro

Модель OnePlus 7T Pro надійде в продаж в Європі з 17 жовтня за ціною в 760 євро, McLaren Edition можна буде придбати з 5 листопада за ціною у 860 євро.

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