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Xiaomi наступила собі на горло: ці смартфони однозначно не варто купувати
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Компанія Xiaomi регулярно випускає нові пристрої. Здавалося б, наявність вибору розв'язує руки користувачам, які прагнуть підібрати для себе найкращий пристрій, але є одне суттєве "але". Через місяць-другий китайці показують новий пристрій: ще кращий, ще потужніший, ще дешевший.
Саме такий крок змушує користувачів смартфонів Xiaomi часом почуватися дурнями, адже дехто не лише переплатив суттєву суму, а й придбав пристрій, значно слабший ще й за вищу ціну. У цьому матеріалі я розповім про кілька популярних моделей Xiaomi, аби на прикладі показати, наскільки політика китайської компанії йде в розріз з клієнтоорієнтованістю.
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Флагманська лінійка
У цій категорії ми розглянемо Xiaomi Mi 9 та Xiaomi Mi 9T Pro. Різниця між датами презентації – пів року. Погодьтесь, за цей час смартфон не може настільки швидко морально застаріти, аби випустити його логічну та кращу заміну. Втім, у компанії Xiaomi так не думають, показуючи чи не щомісяця новий смартфон.
Xiaomi Mi 9 з'явився на світ з краплеподібним вирізом. Трендовим на початок 2019 року. Тішить, що китайці відмовилися від моноброви, яка не містила настільки багато датчиків, як у тому ж iPhone, щоб гарантувати 100-відсоткову безпеку даних. Пристрій отримав потрійний модуль основної камери, пристойний флагманський дизайн, а також топове "залізо" (Snapdragon 855). Ну і ціна в нього була солоденька – 12 999 гривень за версію 6+64 ГБ пам'яті.
Серпень 2019 року. Світ побачив Xiaomi Mi 9 T Pro (глобальну версію Redmi K20 Pro). Цей диво-звір може вже похизуватися висувною фронтальною камерою (тепер рамки навколо екрана мізерно малі), таким же процесором, як у Mi 9, майже таким самим набором камер, але... пристойним акумулятором на 4000 мАг замість сороміцьких 3300 мАг.
Ми не будемо сильно акцентувати увагу на тому, що така витівка Xiaomi неабияк розчарувала власників Mi 9, які, насправді, могли трішки почекати та вже обирати між "зализаним" дизайном і крутою автономністю в парі з відсутністю будь-яких вирізів на екрані. Причому, стартова ціна в обох пристроїв абсолютно однакова!
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Субфлагманська лінійка
Тут уже ще неоднозначніше. Разом із Mi 9 світові показали Mi 9 SE – молодшу, компактнішу та врізанішу версію флагманської моделі. І все було б у ній супер, якби не автономність. Вона, власне, кульгає на всі дві ноги. Єдина причина, через яку мій вибір зупинився саме на цій моделі, – її розміри. Втім, вона лише на лічені міліметри коротша за той же Mi 9. Натомість "врізаностей" у ній достатньо: середній процесор Snapdragon 710, потрійна основна камера, але з абсолютно іншою оптикою, що не дозволяє робити на цей смартфон такі ж фото, як на Mi 9, до прикладу, ну і болісні 3070 мАг, які регулярно нагадують про себе.
Не минає й половини року. Ну гаразд, майже сім місяців. І компанія Xiaomi тихо та скромно показує Mi 9 Lite. Стоп, а хіба Mi 9 SE – це не Lite-версія старшої моделі? Виявляється, зовсім ні! І це люто бісить. А ще бомбить через можливість встановлення карти пам'яті, кращу фронтальну камеру й пристойний акумулятор на людські 4000 мАг. Єдина суттєва відмінність полягає у відсутності ширококутного об'єктива у Mi 9 Lite. Але й у Mi 9 SE він теж не дуже то й притомний, адже відсутність автофокусу не дозволяє сповна насолодитися якістю зроблених фото.
А тепер про найголовніше: Mi 9 SE на старті продажів коштував 9 999 гривень за 6+64 ГБ пам'яті, а за Mi 9 Lite просять 7 499 гривень за той же об'єм пам'яті так ще й з можливістю розширити його за допомогою карт пам'яті. Ені квещн?
Загалом, якщо ви хочете купити собі новенький смартфон від Xiaomi, – зачекайте бодай пів року. По-перше, модель, яка припала вам до душі, однозначно подешевшає. По-друге, їй на зміну може прийти щось цікавіше та крутіше. А я не втомлююсь нагадувати, що остаточне рішення завжди залишається за вами. Бережіть себе та свої гроші, а також не забувайте слухати Радіо МАКСИМУМ!
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