Xiaomi наступила собі на горло: ці смартфони однозначно не варто купувати

Компанія Xiaomi регулярно випускає нові пристрої. Здавалося б, наявність вибору розв'язує руки користувачам, які прагнуть підібрати для себе найкращий пристрій, але є одне суттєве "але". Через місяць-другий китайці показують новий пристрій: ще кращий, ще потужніший, ще дешевший.

Саме такий крок змушує користувачів смартфонів Xiaomi часом почуватися дурнями, адже дехто не лише переплатив суттєву суму, а й придбав пристрій, значно слабший ще й за вищу ціну. У цьому матеріалі я розповім про кілька популярних моделей Xiaomi, аби на прикладі показати, наскільки політика китайської компанії йде в розріз з клієнтоорієнтованістю.

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Флагманська лінійка

У цій категорії ми розглянемо Xiaomi Mi 9 та Xiaomi Mi 9T Pro. Різниця між датами презентації – пів року. Погодьтесь, за цей час смартфон не може настільки швидко морально застаріти, аби випустити його логічну та кращу заміну. Втім, у компанії Xiaomi так не думають, показуючи чи не щомісяця новий смартфон.

Xiaomi Mi 9 з'явився на світ з краплеподібним вирізом. Трендовим на початок 2019 року. Тішить, що китайці відмовилися від моноброви, яка не містила настільки багато датчиків, як у тому ж iPhone, щоб гарантувати 100-відсоткову безпеку даних. Пристрій отримав потрійний модуль основної камери, пристойний флагманський дизайн, а також топове "залізо" (Snapdragon 855). Ну і ціна в нього була солоденька – 12 999 гривень за версію 6+64 ГБ пам'яті.

Серпень 2019 року. Світ побачив Xiaomi Mi 9 T Pro (глобальну версію Redmi K20 Pro). Цей диво-звір може вже похизуватися висувною фронтальною камерою (тепер рамки навколо екрана мізерно малі), таким же процесором, як у Mi 9, майже таким самим набором камер, але... пристойним акумулятором на 4000 мАг замість сороміцьких 3300 мАг.

Mi 9T Pro виявився цікавішим за Mi 9

Ми не будемо сильно акцентувати увагу на тому, що така витівка Xiaomi неабияк розчарувала власників Mi 9, які, насправді, могли трішки почекати та вже обирати між "зализаним" дизайном і крутою автономністю в парі з відсутністю будь-яких вирізів на екрані. Причому, стартова ціна в обох пристроїв абсолютно однакова!

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Субфлагманська лінійка

Тут уже ще неоднозначніше. Разом із Mi 9 світові показали Mi 9 SE – молодшу, компактнішу та врізанішу версію флагманської моделі. І все було б у ній супер, якби не автономність. Вона, власне, кульгає на всі дві ноги. Єдина причина, через яку мій вибір зупинився саме на цій моделі, – її розміри. Втім, вона лише на лічені міліметри коротша за той же Mi 9. Натомість "врізаностей" у ній достатньо: середній процесор Snapdragon 710, потрійна основна камера, але з абсолютно іншою оптикою, що не дозволяє робити на цей смартфон такі ж фото, як на Mi 9, до прикладу, ну і болісні 3070 мАг, які регулярно нагадують про себе.

Не минає й половини року. Ну гаразд, майже сім місяців. І компанія Xiaomi тихо та скромно показує Mi 9 Lite. Стоп, а хіба Mi 9 SE – це не Lite-версія старшої моделі? Виявляється, зовсім ні! І це люто бісить. А ще бомбить через можливість встановлення карти пам'яті, кращу фронтальну камеру й пристойний акумулятор на людські 4000 мАг. Єдина суттєва відмінність полягає у відсутності ширококутного об'єктива у Mi 9 Lite. Але й у Mi 9 SE він теж не дуже то й притомний, адже відсутність автофокусу не дозволяє сповна насолодитися якістю зроблених фото.

А тепер про найголовніше: Mi 9 SE на старті продажів коштував 9 999 гривень за 6+64 ГБ пам'яті, а за Mi 9 Lite просять 7 499 гривень за той же об'єм пам'яті так ще й з можливістю розширити його за допомогою карт пам'яті. Ені квещн?

Mi 9 SE "злився" у цьому поєдинку

Загалом, якщо ви хочете купити собі новенький смартфон від Xiaomi, – зачекайте бодай пів року. По-перше, модель, яка припала вам до душі, однозначно подешевшає. По-друге, їй на зміну може прийти щось цікавіше та крутіше. А я не втомлююсь нагадувати, що остаточне рішення завжди залишається за вами. Бережіть себе та свої гроші, а також не забувайте слухати Радіо МАКСИМУМ!

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