Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Греммі-2021: Бейонсе отримала 9 номінацій, The Weeknd – жодної

  • 2
Вручення Греммі-2021 відбудеться 31 січня - фото 1
Вручення Греммі-2021 відбудеться 31 січня

Національна академія мистецтва і науки звукозапису представила номінантів 63-й премії "Греммі". Найбільше номінацій цього разу отримала Бейонсе – дев'ять, в тому числі за спільний з Megan Thee Stallion трек "Savage". Розповідаємо, хто ще отримав статуетку цьогоріч!

Крім того, композиція "Black Parade" з альбому "The Lion King: The Gift" може принести співачці статуетки "Пісня року" і "Запис року", кліп "Brown Skin Girl" – нагороду "Найкраще відео", а аудіовізуальна робота "Black Is King" – "Кращий музичний фільм".

Це цікаво: 51-річна Дженніфер Лопес повністю оголилася у розкутій фотосесії: пікантні кадри (18+)

По шість номінацій у Дуа Ліпи та Тейлор Свіфт, по чотири у Megan Thee Stallion (в тому числі в категорії "Кращий новий артист"), Біллі Айліш, Джастіна Бібера. Без номінацій взагалі залишився The Weeknd – і відразу ж відреагував на це у твіттері.

"Греммі" залишається корумпованою. Ви повинні стати прозорими для мене, моїх шанувальників і всієї індустрії", – написав виконавець.

Греммі-2021: Бейонсе отримала 9 номінацій, The Weeknd – жодної - фото 436546

Повний список номінантів доступний тут. Церемонія вручення "Греммі" відбудеться 31 січня, а її ведучим стане комік Тревор Ноа.

Читайте також: YouTube об'єднав тисячі каверів на пісню Bad Guy Біллі Айліш у безкінечний трек

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Яку джинсову куртку купити чоловікам цієї зими: 10 модних моделей з хутряною підкладкою
  • 15 листопада, 18:50
  • 225
Гороскоп на цей тиждень 23 – 29 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 22 листопада, 15:29
  • 692
Тест на День писемності і мови: як добре ти знаєш українську?
  • 09 листопада, 10:18
  • 2490
Загрузка...
Новини