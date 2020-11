Греммі-2021: Бейонсе отримала 9 номінацій, The Weeknd – жодної

Національна академія мистецтва і науки звукозапису представила номінантів 63-й премії "Греммі". Найбільше номінацій цього разу отримала Бейонсе – дев'ять, в тому числі за спільний з Megan Thee Stallion трек "Savage". Розповідаємо, хто ще отримав статуетку цьогоріч!

Крім того, композиція "Black Parade" з альбому "The Lion King: The Gift" може принести співачці статуетки "Пісня року" і "Запис року", кліп "Brown Skin Girl" – нагороду "Найкраще відео", а аудіовізуальна робота "Black Is King" – "Кращий музичний фільм".

По шість номінацій у Дуа Ліпи та Тейлор Свіфт, по чотири у Megan Thee Stallion (в тому числі в категорії "Кращий новий артист"), Біллі Айліш, Джастіна Бібера. Без номінацій взагалі залишився The Weeknd – і відразу ж відреагував на це у твіттері.

"Греммі" залишається корумпованою. Ви повинні стати прозорими для мене, моїх шанувальників і всієї індустрії", – написав виконавець.

Повний список номінантів доступний тут. Церемонія вручення "Греммі" відбудеться 31 січня, а її ведучим стане комік Тревор Ноа.

