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51-річна Дженніфер Лопес повністю оголилася у розкутій фотосесії: пікантні кадри (18+)

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Дженніфер Лопес - фото 1
Дженніфер Лопес / instagram

Легендарна американська співачка і актриса Дженніфер Лопес продемонструвала сексуальні форми в новому відвертому відео. Фанати красуні у захваті від спокусливих кадрів.

Так, 51-річна Дженніфер Лопес поділилася в Instagram коротким роликом, у якому з'явилася повністю оголеною.

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На кадрах показані моменти з відвертого фотосету, зробленого культовим дуетом фотографів Mert&Marcus – Мертом Аласом і Маркусом Пігготом.

Таким чином Лопес вирішила оголосити про швидкий реліз свого нового хіта – композиції In the Morning, фрагмент якої звучить у відео.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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