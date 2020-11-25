51-річна Дженніфер Лопес повністю оголилася у розкутій фотосесії: пікантні кадри (18+)

Легендарна американська співачка і актриса Дженніфер Лопес продемонструвала сексуальні форми в новому відвертому відео. Фанати красуні у захваті від спокусливих кадрів.

Так, 51-річна Дженніфер Лопес поділилася в Instagram коротким роликом, у якому з'явилася повністю оголеною.

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На кадрах показані моменти з відвертого фотосету, зробленого культовим дуетом фотографів Mert&Marcus – Мертом Аласом і Маркусом Пігготом.

Таким чином Лопес вирішила оголосити про швидкий реліз свого нового хіта – композиції In the Morning, фрагмент якої звучить у відео.

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