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Грайлива Леся Нікітюк порадувала шанувальників сміливим нарядом
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Народна улюблениця Леся Нікітюк вирішила влаштувати собі невеликі канікули і відправилася погрітися на сонці у жаркому Єгипті. Тож красуня не упускає можливості порадувати шанувальників гарячими знімками у відвертих нарядах.
Так, телеведуча Леся Нікітюк поділилася зі своїми підписниками в Instagram черговими сміливими кадрами. На свіжій серії знімків зірка грайливо позувала біля басейну.
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Перед шанувальниками Леді Ле постала в коротенькому літньому платті. За словами теледіви, наряд в горошок вона пошила сама. Сукня з розкішним декольте акцентувала увагу на пишному бюсті красуні.
"Come on Barbie let's go party", – прокоментувала фото Нікітюк.
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