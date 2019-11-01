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Грайлива Леся Нікітюк порадувала шанувальників сміливим нарядом

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Народна улюблениця Леся Нікітюк вирішила влаштувати собі невеликі канікули і відправилася погрітися на сонці у жаркому Єгипті. Тож красуня не упускає можливості порадувати шанувальників гарячими знімками у відвертих нарядах.

Так, телеведуча Леся Нікітюк поділилася зі своїми підписниками в Instagram черговими сміливими кадрами. На свіжій серії знімків зірка грайливо позувала біля басейну.

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Перед шанувальниками Леді Ле постала в коротенькому літньому платті. За словами теледіви, наряд в горошок вона пошила сама. Сукня з розкішним декольте акцентувала увагу на пишному бюсті красуні.

"Come on Barbie let's go party", – прокоментувала фото Нікітюк.

Грайлива Леся Нікітюк порадувала шанувальників сміливим нарядом - фото 365174

Грайлива Леся Нікітюк порадувала шанувальників сміливим нарядом - фото 365175

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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