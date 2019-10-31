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Перевершила Кім Кардашян: Тіна Кароль розбурхала фанів гарячими фото

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Нові фото Тіни Кароль - фото 1
Нові фото Тіни Кароль / instagram.com/tina_karol

Відома співачка Тіна Кароль потішила шанувальників кадрами з нової зйомки, у якій переплюнула навіть американську зірку реаліті-шоу Кім Кардашян. Зацініть!

Українська зірка Тіна Кароль частенько випробовує на собі образи, які нагадують луки Кім Кардашян. Однак ангельська зовнішність співачки додає навіть найвідвертішому вбранню особливої родзинки.

І ще: Тіна Кароль спокусила фанатів в однісінькому халаті

Це підтверджує і недавня фотосесія Тіни в пустелі у ніжних сукнях, які підкреслюють її форми. Таку ж зйомку кілька місяців тому проводили для сімейства Кардашян, але версія українки припала шанувальникам до душі більше. Ефектні кадри вже з'явились на профілі зірки в соцмережі Instagram, де у неї понад мільйон підписників. Зацініть:

Перевершила Кім Кардашян: Тіна Кароль розбурхала фанів гарячими фото - фото 364987
Перевершила Кім Кардашян: Тіна Кароль розбурхала фанів гарячими фото - фото 364986
Перевершила Кім Кардашян: Тіна Кароль розбурхала фанів гарячими фото - фото 364979
Перевершила Кім Кардашян: Тіна Кароль розбурхала фанів гарячими фото - фото 364980
Перевершила Кім Кардашян: Тіна Кароль розбурхала фанів гарячими фото - фото 364981

Джерело всіх фото: instagram.com/tina_karol; viva

Читайте також: Тіна Кароль і Дан Балан вразили чуттєвим дуетом у шоу Танці з зірками 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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