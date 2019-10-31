Перевершила Кім Кардашян: Тіна Кароль розбурхала фанів гарячими фото

Відома співачка Тіна Кароль потішила шанувальників кадрами з нової зйомки, у якій переплюнула навіть американську зірку реаліті-шоу Кім Кардашян. Зацініть!

Українська зірка Тіна Кароль частенько випробовує на собі образи, які нагадують луки Кім Кардашян. Однак ангельська зовнішність співачки додає навіть найвідвертішому вбранню особливої родзинки.

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Це підтверджує і недавня фотосесія Тіни в пустелі у ніжних сукнях, які підкреслюють її форми. Таку ж зйомку кілька місяців тому проводили для сімейства Кардашян, але версія українки припала шанувальникам до душі більше. Ефектні кадри вже з'явились на профілі зірки в соцмережі Instagram, де у неї понад мільйон підписників. Зацініть:

Джерело всіх фото: instagram.com/tina_karol; viva

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