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Настя Каменських показала відверті знімки зі зйомок кліпу

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Українська поп-діва Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, показала яскраві фотографії зі зйомок кліпу на пісню Elefante. Фото співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, на першій фотографії Каменських позує в колготках з анімалістичні принтом і в чорному боді. Поп-зірка стоїть поряд з персонажем пісні – чоловіком з хоботом. На знімку впадають в око шикарні сідниці Каменських.

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На ще одному фото Настя постала також у відвертому образі: з кучерями, чорно-синьому боді, колготках і у високих ботфортах. В образі варто звернути увагу на тасьми, які обвивають боді, це символ нав'язаних суспільством стереотипів і штампів, які стискають і обвивають кожного з нас, не даючи бути собою.

Гортайте фотогалерею:

До цього співачка представила нову пісню Elefante і кліп на неї. Новою відеороботою артистка дуже здивувала шанувальників, адже в пісні тісно переплітаються українські мотиви з латиноамериканськими ритмами. Кліп вийшов дуже барвистим і оригінальним, вразивши фанів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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