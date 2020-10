Геймер порівняв Mafia Definitive Edition та GTA V: не все так однозначно

Блогер з YouTube-каналу ElAnalistaDeBits, який спеціалізується на вивченні відеоігор, порівняв недавній ремейк легендарної Mafia з GTA V, що дебютувала ще у 2013 році. Сказати, яка з них виявилася кращою, не так уже й просто.

Порівнянню піддалися найрізноманітніші аспекти гри, наприклад, графіка, погодні умови та штучний інтелект NPC. Виявилося, що Mafia: Definitive Edition, що вийшла на шість років пізніше за GTA V, у низці моментів показує себе трохи гірше.

Наприклад, якщо стати на шляху автомобіля у GTA V, то водій сигналитиме, а потім спробує об'їхати перешкода. Водії у Mafia: Definitive Edition сигналитимуть і стоятимуть на місці, поки гравець сам не відійде.

Якщо вдарити машину з сидячим всередині водієм – у GTA V вони або намагаються поспіхом виїхати, або виходять з авто і починають розбиратися з гравцем. У Mafia: The Definitive Edition на таку агресію власники авто не реагують взагалі.

Крім того, Grand Theft Auto V виразно виглядає краще за Mafia: The Definitive Edition у ступені опрацювання анімацій. Але в цілому графіка в римейку очікувано виявилася на голову вищою. Особливо це помітно на тісних вулицях і в інтер'єрах. А ось гроза в GTA V виглядає правдоподібніше: картинка в римейку виявилася надто висвітленою.

Це лише кілька прикладів порівнянь, які влаштував автор каналу ElAnalistaDeBits. Всім, кому цікаве порівняння дрібних деталей двох різних віртуальних світів, рекомендуємо подивитися відеоролик від початку і до кінця.

