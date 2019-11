FreddieMeter: дізнайтесь, наскільки добре ви пародіюєте Фредді Мерк'юрі

Queen залишили після себе чимало хітів. Ми досі наспівуємо їх пісні – від We Will Rock You до Another One Bites The Dust – але наскільки добре ми це робимо? На це питання відповість новий інструмент від Google і YouTube.

Сайт під назвою FreddieMeter за допомогою нейромережі проаналізує ваш спів і повідомить, наскільки він схожий на вокал легендарного Фредді Мерк'юрі.

На вибір доступно чотири пісні: Don't Stop Me Now, We Are The Champions, Bohemian Rhapsody і Somebody To Love. Виберіть одну з них, під'єднайте зовнішній мікрофон (не обов'язково, але бажано для максимально точного аналізу) і вперед! Сам "тест" більше нагадує караоке: фонова музика допомагає потрапити у ритм, а сам текст прямо у вас перед очима.

Сайт працює і в десктопних браузерах, і на iOS і Android (мобільних додатків немає). Можна навіть записати себе у процесі виконання – ролик потім зберігається на телефон.

Спробуйте свої сили та перевірте, наскільки добре вам вдається спародіювати неймовірного Фредді. Для цього переходьте за цим посиланням.

