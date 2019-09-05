Фредді Мерк'юрі – 73: маловідомі факти про фронтмена Queen, які вас здивують

Фредді Мерк'юрі 5 вересня міг би відсвяткувати свій 73 день народження. Легендарний британський співак разом з гуртом Queen перевернув не лише музичний світ. Підготували маловідомі факти та зізнання Мерк'юрі, які вас вразять.

Мало хто не знає, хто такий Фредді Мерк'юрі, адже слава і самого музиканта, і рок-гурту Queen неймовірно велика. Один із найвидатніших співаків усіх часів створював особливу музику, яка спершу не вкладалась у рамки, а тоді їх пробивала, дозволяючи відкривати нові жанри. Пісні Мерк'юрі надихають та хвилюють вже не одне покоління, як і його власна історія. Навіть після виходу доволі художньої стрічки "Богемна рапсодія", де роль Фредді блискуче виконав Рамі Малек, за що заслужив Оскар, біографія музиканта все ще має незвичайні моменти, про які знає не кожен шанувальник. Зібрали маловідомі факти про справжню "Королеву".

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Ні для кого не таємниця, що Фредді Мерк'юрі – це сценічний псевдонім, адже музиканта звали Фаррух Бульсара. Однак це не зовсім правда, адже талановитий хлопець з Занзібара справді став Фредді. Річ у тому, що у 1970 році зірка офіційно змінив своє ім'я попрощавшись із Фаррухом. До слова, це ім'я можна дослівно перекласти, як щасливий та прекрасний, з чим важко посперечатися.

Успішність гурту Gueen не викликає суперечок, однак це не перша музична команда Фредді, адже ще у 1958 році він зі своїми шкільними друзями створив The Hectics. Юні таланти виступали на багатьох заходах у школі та навіть на ювілеях.

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Мерк'юрі ще з дитинства чудово грав на фортепіано, що підтверджує і чимала кількість цього інструменту у хітах гурту, однак згодом він все рідше сам виконував партії. Легенда пояснював це тим, що хотів більше рухатись та розважатись з публікою, а також не вважав себе профі.

У чому сенс? Якось у Фредді запитали, що ж приховане у культовій композиції гурту Queen – Богемній рапсодії. Однак відповідь змусила дивуватись, адже й досі чимало людей намагається розгадати суть пісні. Як сказав Мерк'юрі, у ній немає нічого особливого, це просто дурня у риму. Однак ця "дурня" й досі викликає мурашки по тілу!

Для багатьох може видатись доволі дивним та епічним логотип Queen, адже він нагадує справді королівське полотно. Його розробив сам Мерк'юрі, коли ще був студентом коледжу. Тоді залишалось небагато часу до виходу першої платівки, тож Фредді взявся за роботу. Він вирішив розмістити знаки Зодіаку всіх учасників на лого, так і з'явились два Леви (Тейлор та Дікон), дві феї у якості знаку Дів (сам Мерк'юрі), а також Рак (Мей). Взагалі герб з вогнем та феніксом над літерою Q схожий на герб Сполученого Королівства.

Мерк'юрі обожнював котів і інколи у нього в домі можна було нарахувати понад десяток пухнастиків. Він навіть присвятив їм свій сольний альбом Mr. Bad Guy, а також пісню Delilah. А от з технікою у Фредді були непорозуміння, адже у його домі була мікрохвильовка, якою він ніколи не користувався.

Найшвидший хіт! Саме так можна назвати "Crazy Little Thing Called Love", адже цю пісню Фредді склав прямісінько у ванній в одному з готелів під гітару. До слова, вона була своєрідною даниною Елвісу.

"На Crazy Little Thing Called Love у мене пішло 5 або 10 хвилин. Я зробив це на гітарі, на якій зовсім не вмію грати, і виявилося, що це навіть добре, тому що я був обмежений знанням всього декількох акордів. Це чудово дисциплінує, адже я просто був змушений писати в відведених рамках. Я не міг працювати з великою кількістю акордів, і думаю, завдяки цьому обмеженню написав гарну пісню", – зізнавався Фредді Мерк'юрі. Та й запис на студії тривав менш як пів години.

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