Forbes з'ясував, в якій країні живуть найбільш щедрі люди

За об'ємами благодійних пожертвувань 2020 рік став одним з найбільш насичених в історії, причому найбільша їх кількість на душу населення була зареєстрована в Ірландії.

Про це повідомляє Forbes, співробітники якого й проводили дослідження.

За його даними, до п'ятірки найкращих також увійшли США, Великобританія, Канада і Австралія. При цьому найуспішніша кампанія – One World: Together At Home – змогла зібрати 127 мільйонів пожертвувань, що стало рекордом для онлайн-заходів.

Водночас відзначається, що велику підтримку в цьому непростому 2020 році отримали також організації, які виступають за загальну рівність. Зокрема, меморіальний фонд Джорджа Флойда – афроамериканця, чия смерть при затриманні поліцією спровокувала масові заворушення в США, зміг залучити 14,7 мільйона доларів.

