У Великобританії вп'ятеро виріс попит на пластичні операції: яка процедура найпопулярніша

Пандемія коронавірусу, а точніше необхідність працювати віддалено і проводити ділові зустрічі в відеоформаті, підштовхнула у Великобританії попит на пластичні операції.

Про це свідчать дані доповіді, опублікованої в ЗМІ.

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Автори доповіді стверджують, що інтерес до зміни зовнішності виріс після того, як люди побачили себе на екранах комп'ютерів. Найпопулярніша процедура – збільшення грудей. На її частку припадає понад 25% усіх операцій. Потім йдуть підтяжка живота, ринопластика, ліпосакція і корекція шиї.

Також більш запрошеною стає і послуга з пересадки волосся, особливо у чоловіків. На їх частку припадає 10% від усіх процедур. Найчастіше чоловіки роблять собі ін'єкції ботоксу. Водночас фахівці попереджають, що зображення на екрані може значно відрізнятися від реального, адже воно залежить від освітлення, кута нахилу і характеристик камери.

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