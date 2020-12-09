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Скільки людей не хочуть повертатись до роботи в офісі: нове дослідження

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Скільки людей не готові повертатись на роботу в офіс - фото 1
Скільки людей не готові повертатись на роботу в офіс

Пандемія коронавірусу змінила ситуацію майже у всіх сферах життя, тож для людей стало звичним проводити багато часу вдома і працювати дистанційно. Чи хотіли б повернутись працівники в офіси – читайте далі.

Дистанційна робота стала нормою для багатьох людей по всьому світу, адже за останній рік такими стали правила життя в умовах пандемії. З кожним місяцем кількість охочих повернутись до офісного режиму зменшується, а хтось й зовсім планує розпрощатись з таким форматом роботи.

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Відповідно до результатів Fortune, 27% працівників готові залитись на віддаленій роботі навіть після завершення пандемії. Варто додати, що 14% з них погоджуються інколи приходити в офіси, а от 13% за те, щоб повністю розпрощатись з поїздками у компанію.

Скільки людей не хочуть повертатись до роботи в офісі: нове дослідження - фото 438404

Тим часом кількість тих, хто зовсім не горить бажанням працювати завжди з дому, переважає, адже за першої нагоди готові повернутись у звичний ритм життя 39% опитаних.

Варто додати, що найбільше за роботу вдома виступають люди віком від 55 до 64 років. Їм вдалось максимально якісно перейти на новий формат, тож тепер вони не хочуть змінювати робочу атмосферу знову.

Скільки людей не хочуть повертатись до роботи в офісі: нове дослідження - фото 438403

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Джерело: kanobu
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