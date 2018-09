Forbes назвав найбільш високооплачуваного репера

Журнал Forbes назвав найбільш високооплачуваного репера року.

Ним був визнаний американський виконавець Jay-Z. Він зміг заробити за минулі 12 місяців 76,5 мільйонів доларів.

І ще: Реп-батл Каменських і Полякової порвав зал: дивитися всім

Статус лідера музиканту приніс його альбом Everything Is Love, який є першою студійною платівкою, записаною в тандемі з дружиною Бейонсе. Крім того, значну суму реперу принеси і гастролі в рамках туру On The Run II.

Jay-Z

Другу позицію займає Шон Комбс, відомий раніше під псевдонімом "P. Diddy", який поміняв його на "Любов". Музикант зміг заробити 64 мільйони доларів. Замикає трійку лідерів Кендрік Ламар з 58-ма мільйонами доларів. У десятку також увійшли репери Дрейк (47 млн), J. Cole (35,5 млн), Доктор Дре (35 млн.), Nas (35 млн), Пітбуль (32 млн), Future (30 млн) і Каньє Вест (27,5 млн).

Кендрік Ламар

Читайте також: The Hardkiss встановили рекорд на YouTube