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Forbes назвав найбільш високооплачуваного репера
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Журнал Forbes назвав найбільш високооплачуваного репера року.
Ним був визнаний американський виконавець Jay-Z. Він зміг заробити за минулі 12 місяців 76,5 мільйонів доларів.
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Статус лідера музиканту приніс його альбом Everything Is Love, який є першою студійною платівкою, записаною в тандемі з дружиною Бейонсе. Крім того, значну суму реперу принеси і гастролі в рамках туру On The Run II.
Другу позицію займає Шон Комбс, відомий раніше під псевдонімом "P. Diddy", який поміняв його на "Любов". Музикант зміг заробити 64 мільйони доларів. Замикає трійку лідерів Кендрік Ламар з 58-ма мільйонами доларів. У десятку також увійшли репери Дрейк (47 млн), J. Cole (35,5 млн), Доктор Дре (35 млн.), Nas (35 млн), Пітбуль (32 млн), Future (30 млн) і Каньє Вест (27,5 млн).
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