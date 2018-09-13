The Hardkiss встановили рекорд на YouTube

Відеокліп українського гурту The Hardkiss на пісню Прірва побив рекорд YouTube, перевищивши позначку в 25 мільйонів переглядів.

Зазначимо, що кліп був опублікований на каналі D.side Dance Studio на початку 2016 року. За цей період відеоробота зібрала 25,2 мільйона переглядів, що є рекордом для україномовного кліпу в українському сегменті YouTube.

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На відео ми бачимо білу кімнату і двох танцюристів – хлопця і дівчину, які під ліричну пісню вокалістки The Hardkiss виконують пристрасний танець. Треба сказати, що користувачі мережі гідно оцінили оригінальну постановку в кліпі. Більшості дуже сподобалося виконання пісні українською мовою, адже The Hardkiss зазвичай співають англійською.

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