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Реп-батл Каменських і Полякової порвав зал: дивитися всім

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В результаті батлу переможцю не визначили - фото 1
В результаті батлу переможцю не визначили / YouTube

У мережі з'явилося відео запеклого реп-батла Насті Каменських і Олі Полякової.

Жорсткий музичний бій показали на одному з шоу 95 кварталу.

І ще: Настя Каменських заінтригувала новими фото

В результаті батлу переможцю не визначили. Фанати вказали в коментарях своїх фавориток. "З кокошником, який жахливий голос", "Топ від Насті", "Одна краща за іншу. Обидві супер красуні. Браво!", "Полякова красуня!", – пишуть фанати. "Цей реп батл нокаутував зал! Настя Каменських vs Оля Полякова. Зал ридав до сліз і до болю в районі преса", – пише facenews.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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