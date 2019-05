Евровидение 2019: когда и где смотреть онлайн 2 полуфинал 16 мая

Второй полуфинал Евровидения в Тель-Авиве 2019 состоится в четверг, 16 мая. Узнайте, когда и где смотрите онлайн-трансляцию второго полуфинала на Радио МАКСИМУМ!

Песенный конкурс Евровидение 2019 в этом году состоится в Израиле. Тель-Авив гостеприимно встречает посетителей Евровидения в выставочном центре "Израильский центр ярмарок".

І ще: Євробачення 2019: слухати онлайн пісні всіх учасників конкурсу

Дата: 16.05.2019

Время: 21:00

Место проведения: Тель-Авив

На каком канале трансляция в Украине: СТБ, UA Первый

Где смотреть онлайн: на сайте Радио МАКСИМУМ

В 2019 году на конкурсе Евровидении соревнуется 41 участник. Во втором полуфинале выступят представители 18 стран: Армения, Ирландия, Молдова, Швейцария, Латвия, Румыния, Дания, Швеция, Австрия, Хорватия, Мальта, Литва, Россия, Албания, Норвегия, Нидерланды, Северная Македония, Азербайджан.

Турция, Босния и Герцеговина, Словакия, Болгария решили не участвовать в конкурсе. Также Украина не отправила своего представителя на Евровидение из-за скандала с певицей MARUV, которая заняла первое место на нацотборе.

Букмекеры делают ставки на фаворитов второго полуфинала. Первое место в рейтинге занимает представитель Нидерландов Duncan Laurence с песней Arcade. Вторую позицию, по мнению букмекеров, занимает музыкант из Швеции John Lundvik с композицией Too Late for Love. Тройку лидеров замыкает россиянин Сергей Лазарев, который в этом году исполнит песню Scream.

Порядок выступлений участников второго полуфинала Евровидения 2019:

01. Армения

Srbuk – Walking Out

02. Ирландия

Сара Мактернан – 22

03. Молдова

Анна Одобеску – Stay

04. Швейцария

Лука Ханни – She Got Me

05. Латвия

Carousel – That Night

06. Румыния

Естер Пиони – On a Sunday

07. Дания

Леонора – Love Is Forever

08. Швеция

Джон Лундвик – Too Late for Love

09. Австрия

Паенда – Limits

10. Хорватия

Роко Блажевич – The Dream

11. Мальта

Микела Пач – Chameleon

12. Литва

Юриус – Run with the Lions

13. Россия

Сергей Лазарев – Scream

14. Албания

Йонида Маличи – Ktheju tokës

15. Норвегия

KEiiNO – Spirit in the Sky

16. Нидерланды

Дункан Лоренс – Arcade

17. Северная Македония

Тамара Тодевская – Proud

18. Азербайджан

Чингиз Мустафаев – Truth

До теми: До побачення, Євробачення: чому Україна пропустить конкурс і в 2020-му