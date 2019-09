Ентузіасти показати еволюцію спорткара Ferrari F355 на прикладі 14 відеоігор

На YouTube-каналі Cars in Video Games з'явилося порівняння відтворення Ferrari F355 у різних відеоіграх. Еволюцію графіки можна простежити на прикладах Need for Speed ​​II: Special Edition, Forza Motorsport 2 і Forza Horizon 4.

Усього автору ролика вдалося об'єднати сцени з 14 ігор. Найбільш рання – Need for Speed ​​II: Special Edition – вийшла ще у 1997 році, а новітня – Forza Horizon 4 – у 2018. Нескладно помітити, що в міру "дорослішання" графіки перетворювався і сам Ferrari F355: промальовування автомобіля ставало детальнішим і якіснішим.

Нагадаємо, що Ferrari F355 випускався з 1994 по 1999 роки. Модель пропонувалася в кузові берлінетта (купе), тарга і спайдер (родстер). Крім звичайних версій, у лінійці F355 була модифікація GTS зі знімним жорстким дахом, гоночна F355 Challenge і лімітоване видання Serie Fiorano з підвіскою від F355 Challenge і карбоновим декором салону. Модель оснащувалася двигун 3.5 V8 потужністю 380 сил і 363 Нм моменту і могла розганятися до "сотні" за 4,6 секунди.

