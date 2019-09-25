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Suzuki показала, як виглядатиме новий кросовер за смішні гроші

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Крихітний кросовер коштуватиме близько 125 тисяч гривень - фото 1
Крихітний кросовер коштуватиме близько 125 тисяч гривень

До дебюту на ринку Індії готується новинка Suzuki S-Presso – компактний кросовер, який коштуватиме приблизно 330 тисяч рупій (близько 125 тисяч гривень). Прем'єра моделі відбудеться 30 вересня у рамках індійського автомобільного салону Auto Expo.

Серійний S-Presso успадкував досить своєрідний стиль оформлення екстер'єру від торішнього концепту Future-S. Зокрема, велику передню оптику та масивні бампери. У компанії запевняють, що дизайн був розроблений з прицілом на молоду аудиторію. Нескладно здогадатися, що назва співзвучна з кавовим напоєм еспресо, що й обіграли в рекламному ролику.

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В основу кросовера лягла платформа Heartect п'ятого покоління, на якій побудовані й інші моделі для місцевого ринку, наприклад, Swift, Ignis і Baleno. У довжину S-Presso досягає 3665 міліметрів, в ширину – 1520 міліметрів, у висоту – 1564 міліметрів, колісна база дорівнює 2380 міліметрів, а дорожній просвіт – 180 міліметрів. Також повідомляється, що автомобіль оснащений баком на 27 літрів.

Рухається кросовер за допомогою атмосферного бензинового мотора об'ємом 1,0 літра потужністю 68 кінських сил і 90 Нм крутного моменту. Він працює у парі з п'ятиступеневою механічною коробкою передач або "роботом". Привід – тільки на передні колеса.

Основними конкурентами Suzuki S-Presso в Індії стануть співплатформні Renault Kwid і Datsun redi-GO. Перший коштує від 266,7 тисячі рупій, а другий – від 282,5 тисячі рупій.

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Джерело: Motor
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