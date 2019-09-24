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У поліції повідомили, з якого числа водіям потрібно їздити з увімкненими фарами

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З жовтня потрібно вмикати фари і вдень - фото 1
З жовтня потрібно вмикати фари і вдень / intex-press

Уже з вівторка, 1 жовтня, в Україні вводиться обов'язкова вимога для водіїв – їздити в денний час доби з увімкненими фарами. Дізнайтесь, де і скільки буде діяти це правило.

Як йдеться у повідомленні поліції, з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути увімкнені денні ходові вогні, а в разі їхньої відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар.

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"Ця вимога ПДР є обов'язковою для виконання у будь-який час доби. Керуйте відповідально!" – наголошують в повідомленні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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