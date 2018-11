Енн Хетевей здивувала фанатів зміною зовнішності

Відома американська акторка Енн Хетевей раптово змінила зачіску, викликавши захват у прихильників.

36-річна актриса Енн Хетевей частенько змінювала колір волосся і фанати вже звикли до всього, але нещодавно жінка вирішила приміряти руді кучері.

Несподіваний образ зірки припав до душі шанувальникам, щоправда, таке перевтілення може бути лише для майбутнього фільму з Енн. Відомо, що Хетевей зараз на зйомках політичного трилера "The Last Thing He Wanted". Колегами по майданчику стали Бен Аффлек та Віллем Дефо, тому стрічка вже у списку одних із найбільш очікуваних у 2019 році. Як вам таке перевтілення?

