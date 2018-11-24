Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Енн Хетевей здивувала фанатів зміною зовнішності

  • 51
Енн Хетевей змінила образ - фото 1
Енн Хетевей змінила образ / instagram.com/annehathaway

Відома американська акторка Енн Хетевей раптово змінила зачіску, викликавши захват у прихильників.

36-річна актриса Енн Хетевей частенько змінювала колір волосся і фанати вже звикли до всього, але нещодавно жінка вирішила приміряти руді кучері.

І ще: Кендалл Дженнер потролила сімейство Кардашян

Несподіваний образ зірки припав до душі шанувальникам, щоправда, таке перевтілення може бути лише для майбутнього фільму з Енн. Відомо, що Хетевей зараз на зйомках політичного трилера "The Last Thing He Wanted". Колегами по майданчику стали Бен Аффлек та Віллем Дефо, тому стрічка вже у списку одних із найбільш очікуваних у 2019 році. Як вам таке перевтілення?

Читайте також: Ідеальна Алла Костромічова потішила фото у купальнику

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1654
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 811524
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз