Ідеальна Алла Костромічова потішила фото у купальнику

Відома українська модель Алла Костромічова продовжує надихати своїх прихильників сонячними фото.

32-річна українська супермодель Алла Костромічова займається не лише проектом "Топ-модель по-українськи", зйомками для модних брендів та вихованням маленького сина, а й активно веде профіль в соцмережі Instagram. Там тендітна красуня ділиться кадрами з фотосесій, а також звичайних буднів, тому не дивно, що за нею стежать понад 826 тисяч осіб.

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Періодично Алла нагадує, що навіть ідеальне тіло потребує тренувань. І останні кадри у купальнику – не виключення.

"Відчуття задоволення від свого здорового тіла неможливо замінити ні чим", – відзначила вона.

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