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Кендалл Дженнер потролила сімейство Кардашян

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Кендалл Дженнер потролила сестер - фото 1
Кендалл Дженнер потролила сестер / instagram.com/kendalljenner

Популярна модель Кендалл Дженнер гостро підколола жінок з родини Кардашян, викликавши захват у шанувальників.

23-річна американська модель Кендалл Дженнер встигає не лише працювати над своєю кар'єрою, а й вести профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 99 млн фанатів.

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Нещодавно дівчина не втрималась та гостро піджартувала над власними сестрами, які вже стали матусями. Кендалл опублікувала спекотне фото у бікіні, не лише похизувавшись стрункою фігурою, а й підколовши родину підписом.

"Всі мої родичі діляться знімками їхніх дітей та лайна, а я просто така", – зазначила дівчина.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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