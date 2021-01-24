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Ефектні дизайни в помешканнях, які ускладнюють прибирання: фото

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Дизайни, які не передбачають прибирання - фото 1
Дизайни, які не передбачають прибирання / Alex Oboikovitz

Прибирання мало кому приносить радість, особливо, коли над твоєю домівкою попрацювали дуже креативні дизайнери. Зацініть добірку епічних та ефектних фото інтер'єрів, які викликають захват і біль від того, як наводити там лад.

У соцмережі Facebook популярністю користується група "Things designed by people who don't have to clean them". З назви можна здогадатись, що тут діляться фото інтер'єрів та речей, які створено так, що навряд чи вдасться їх протерти чи поприбирати.

І ще: Кумедні та епічні фото готелів на Airbnb, які дивують

Неймовірні підвісні стелі з хмарами, аметистові раковини, м'які сидіння для туалету – виглядає це доволі непогано, аж поки мова не заходить про те, щоб навести у домівці лад.

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Amber Diffey
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Lenore Battle
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Danielle Bodza
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Lulu Titi Johnson
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Manuela Betti
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Susan Day
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Markéta Čonka
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Mateo Euan
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Lauren Churchill
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Manuela Betti
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Milla Marguerite
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Maz Penney-Charlton
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Ruan Carlo Schneider
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Ashley Westover
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Читайте також: Епічні фото інтер'єрів, які суперечать здоровому глузду (фото)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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