Ефектні дизайни в помешканнях, які ускладнюють прибирання: фото

Прибирання мало кому приносить радість, особливо, коли над твоєю домівкою попрацювали дуже креативні дизайнери. Зацініть добірку епічних та ефектних фото інтер'єрів, які викликають захват і біль від того, як наводити там лад.

У соцмережі Facebook популярністю користується група "Things designed by people who don't have to clean them". З назви можна здогадатись, що тут діляться фото інтер'єрів та речей, які створено так, що навряд чи вдасться їх протерти чи поприбирати.

І ще: Кумедні та епічні фото готелів на Airbnb, які дивують

Неймовірні підвісні стелі з хмарами, аметистові раковини, м'які сидіння для туалету – виглядає це доволі непогано, аж поки мова не заходить про те, щоб навести у домівці лад.

Amber Diffey

Lenore Battle

Tooru Oikawa

Danielle Bodza

Lulu Titi Johnson

Manuela Betti

Susan Day

Markéta Čonka

Mateo Euan

Lauren Churchill

Manuela Betti

Laura Jensen

Milla Marguerite

Maz Penney-Charlton

Ruan Carlo Schneider

Shawn Tucker

Ashley Westover

Alex Oboikovitz

Читайте також: Епічні фото інтер'єрів, які суперечать здоровому глузду (фото)