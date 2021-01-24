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Ефектні дизайни в помешканнях, які ускладнюють прибирання: фото
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Прибирання мало кому приносить радість, особливо, коли над твоєю домівкою попрацювали дуже креативні дизайнери. Зацініть добірку епічних та ефектних фото інтер'єрів, які викликають захват і біль від того, як наводити там лад.
У соцмережі Facebook популярністю користується група "Things designed by people who don't have to clean them". З назви можна здогадатись, що тут діляться фото інтер'єрів та речей, які створено так, що навряд чи вдасться їх протерти чи поприбирати.
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Неймовірні підвісні стелі з хмарами, аметистові раковини, м'які сидіння для туалету – виглядає це доволі непогано, аж поки мова не заходить про те, щоб навести у домівці лад.
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