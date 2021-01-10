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Епічні фото інтер'єрів, які суперечать здоровому глузду (фото)

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Епічний дизайн - фото 1
Епічний дизайн / IdahoePotatoe

Хороший дизайн – це насправді ще та рідкість, адже доволі важко створити щось таке, що буде не лише практичним, а й красивим. Тому не дивно, що в мережі є чимало епічних прикладів інтер'єрів, які викликають питання.

Часто дизайнери вирішують, що простий дизайн – це нецікаво. Тоді на світ з'являються епічні вбиральні, які не пристосовані до нормального функціонування, дивацькі кухні з меблями по центру кімнати, сходи для особливо уважних і тому подібне.

І ще: До і після ремонту: ефектні дизайни помешкань, від яких важко відвести погляд

Чомусь найчастіше страждають від креативу саме ванні кімнати, які точно справлять враження на гостей. Тому не дивно, що у мережі діляться кумедними і дивними знімками інтер'єрів:

AcousticHigh - фото 442527
AcousticHigh
daekaz - фото 442526
daekaz
whyangelinawhy - фото 442525
whyangelinawhy
IsItKandar - фото 442524
IsItKandar
waconcept - фото 442523
waconcept
jbird2525 - фото 442521
jbird2525
a-random-pasta - фото 442520
a-random-pasta
I_am_lazy_15 - фото 442519
I_am_lazy_15
Czechs_out - фото 442518
Czechs_out
IdahoePotatoe - фото 442517
IdahoePotatoe
Henry Franks - фото 442516
Henry Franks
aprilcotz - фото 442514
aprilcotz
dbqbbq - фото 442513
dbqbbq
muurilin - фото 442512
muurilin
Winsthorne - фото 442511
Winsthorne
Paarnahkrin - фото 442510
Paarnahkrin

Читайте також: Як фотографують хлопці та дівчата: епічні порівняння, які змусять сміятись

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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