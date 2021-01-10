Епічні фото інтер'єрів, які суперечать здоровому глузду (фото)

Хороший дизайн – це насправді ще та рідкість, адже доволі важко створити щось таке, що буде не лише практичним, а й красивим. Тому не дивно, що в мережі є чимало епічних прикладів інтер'єрів, які викликають питання.

Часто дизайнери вирішують, що простий дизайн – це нецікаво. Тоді на світ з'являються епічні вбиральні, які не пристосовані до нормального функціонування, дивацькі кухні з меблями по центру кімнати, сходи для особливо уважних і тому подібне.

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Чомусь найчастіше страждають від креативу саме ванні кімнати, які точно справлять враження на гостей. Тому не дивно, що у мережі діляться кумедними і дивними знімками інтер'єрів:

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daekaz

whyangelinawhy

IsItKandar

waconcept

jbird2525

a-random-pasta

I_am_lazy_15

Czechs_out

IdahoePotatoe

Henry Franks

aprilcotz

dbqbbq

muurilin

Winsthorne

Paarnahkrin

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