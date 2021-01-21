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Кумедні та епічні фото готелів на Airbnb, які дивують

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Епічні помешкання на Airbnb - фото 1
Епічні помешкання на Airbnb

Хоч у пандемію подорожі і здаються вже чимось нереальним, але їх важко уявити без житла в іншій країні. Але далеко не завжди можна знайти справді круте помешкання чи готельний номер. Саме провальним моментам і присвячена ця добірка!

Більшість людей асоціюють готель та Airbnbs з відпочинком, який трапляється не так часто. Тому цей час хочеться використати максимально і з комфортом: з красивим номером та басейном, щоб просто розслабитись.

І ще: Епічні фото інтер'єрів, які суперечать здоровому глузду (фото)

Але й тут трапляються ситуації з теми "Очікування і реальність". Тому не дивно, що у мережі діляться доволі смішними, а інколи й неприємними нюансами з помешкань на Airbnbs. Просто, щоб ви були готові, що й таке буває у цьому світі.

Коли обіцяли помешкання з видом на море

weully - фото 444191
weully

Дуже простора ванна кімната

nevernomuffintops - фото 444193
nevernomuffintops

Зате басейн насправді є

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nevernomuffintops

Сходи лише для дуже обережних

Zvek_Eagle - фото 444195
Zvek_Eagle

Мініхолодильник справді виявився міні

MeddlingMike - фото 444196
MeddlingMike

А тут басейн став смітником для туалетів

jasonsmithatlanta - фото 444197
jasonsmithatlanta

Чому б не зробити вікно у ванній?

Misterpeaceguy - фото 444198
Misterpeaceguy

Ще один ефектний басейн

Shents - фото 444199
Shents

Чудовий вид з ліжка на вбиральню у готельному номері

Jack6169 - фото 444200
Jack6169

Ідеальне місце, щоб залишити фен

Vast-Comfortable - фото 444201
Vast-Comfortable

Коли заплатив за номер з найбільшим телевізором, але щось пішло не так

OfficialFaabs - фото 444202
OfficialFaabs

Коли сказали, що є балкон

eidahl - фото 444203
eidahl

Фітнес-центр трішки зайнятий

PineBadger - фото 444204
PineBadger

Чудовий вибір килимів для сходів

pookiemon - фото 444206
pookiemon

Зовсім непомітна ванна у номері

iVanion - фото 444207
iVanion

Несподіваний краєвид з ліжка

actualbobblehead - фото 444208
actualbobblehead

Читайте також: До і після ремонту: ефектні дизайни помешкань, від яких важко відвести погляд

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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