Кумедні та епічні фото готелів на Airbnb, які дивують

Хоч у пандемію подорожі і здаються вже чимось нереальним, але їх важко уявити без житла в іншій країні. Але далеко не завжди можна знайти справді круте помешкання чи готельний номер. Саме провальним моментам і присвячена ця добірка!

Більшість людей асоціюють готель та Airbnbs з відпочинком, який трапляється не так часто. Тому цей час хочеться використати максимально і з комфортом: з красивим номером та басейном, щоб просто розслабитись.

І ще: Епічні фото інтер'єрів, які суперечать здоровому глузду (фото)

Але й тут трапляються ситуації з теми "Очікування і реальність". Тому не дивно, що у мережі діляться доволі смішними, а інколи й неприємними нюансами з помешкань на Airbnbs. Просто, щоб ви були готові, що й таке буває у цьому світі.

Коли обіцяли помешкання з видом на море

weully

Дуже простора ванна кімната

nevernomuffintops

Зате басейн насправді є

nevernomuffintops

Сходи лише для дуже обережних

Zvek_Eagle

Мініхолодильник справді виявився міні

MeddlingMike

А тут басейн став смітником для туалетів

jasonsmithatlanta

Чому б не зробити вікно у ванній?

Misterpeaceguy

Ще один ефектний басейн

Shents

Чудовий вид з ліжка на вбиральню у готельному номері

Jack6169

Ідеальне місце, щоб залишити фен

Vast-Comfortable

Коли заплатив за номер з найбільшим телевізором, але щось пішло не так

OfficialFaabs

Коли сказали, що є балкон

eidahl

Фітнес-центр трішки зайнятий

PineBadger

Чудовий вибір килимів для сходів

pookiemon

Зовсім непомітна ванна у номері

iVanion

Несподіваний краєвид з ліжка

actualbobblehead

Читайте також: До і після ремонту: ефектні дизайни помешкань, від яких важко відвести погляд