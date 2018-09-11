Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Ефектна архітектура від знаменитого фотографа: естетичні кадри

  • 45
Талановитий фотограф показує архітектуру - фото 1
Талановитий фотограф показує архітектуру / Franck Bohbot

Талановитий фотограф Френк Бобо показує колоритну архітектуру у різних містах світу. Зацініть!

Знайомтесь, Френк Бобо (Franck Bohbot) – талановитий фотограф, родом з Парижа, який кілька років тому перебрався до Нью-Йорка. Він фокусується на інтер'єрах та архітектурі, а також кольорах. Його роботи можна побачити у he New York Times, New York Magazine, Wired, National Geographic, The New York Times Magazine, Vogue Magazine, and L'Obs.

І ще: Цей дерев'яний будинок коштує майже 5 мільйонів

Талановитий фотограф показує архітектуру - фото 275379
Талановитий фотограф показує архітектуру / Franck Bohbot
Талановитий фотограф показує архітектуру - фото 275378
Талановитий фотограф показує архітектуру / Franck Bohbot
Талановитий фотограф показує архітектуру - фото 275377
Талановитий фотограф показує архітектуру / Franck Bohbot
Талановитий фотограф показує архітектуру - фото 275376
Талановитий фотограф показує архітектуру / Franck Bohbot
Талановитий фотограф показує архітектуру - фото 275375
Талановитий фотограф показує архітектуру / Franck Bohbot
Талановитий фотограф показує архітектуру - фото 275374
Талановитий фотограф показує архітектуру / Franck Bohbot
Талановитий фотограф показує архітектуру - фото 275373
Талановитий фотограф показує архітектуру / Franck Bohbot
Талановитий фотограф показує архітектуру - фото 275372
Талановитий фотограф показує архітектуру / Franck Bohbot
Талановитий фотограф показує архітектуру - фото 275371
Талановитий фотограф показує архітектуру / Franck Bohbot
Талановитий фотограф показує архітектуру - фото 275370
Талановитий фотограф показує архітектуру / Franck Bohbot
Талановитий фотограф показує архітектуру - фото 275369
Талановитий фотограф показує архітектуру / Franck Bohbot
Талановитий фотограф показує архітектуру - фото 275368
Талановитий фотограф показує архітектуру / Franck Bohbot
Талановитий фотограф показує архітектуру - фото 275367
Талановитий фотограф показує архітектуру / Franck Bohbot
Талановитий фотограф показує архітектуру - фото 275366
Талановитий фотограф показує архітектуру / Franck Bohbot
Талановитий фотограф показує архітектуру - фото 275365
Талановитий фотограф показує архітектуру / Franck Bohbot
Талановитий фотограф показує архітектуру - фото 275364
Талановитий фотограф показує архітектуру / Franck Bohbot
Талановитий фотограф показує архітектуру - фото 275363
Талановитий фотограф показує архітектуру / Franck Bohbot
Талановитий фотограф показує архітектуру - фото 275362
Талановитий фотограф показує архітектуру / Franck Bohbot

Читайте також: У Таїланді добудовують найкрасивіший храм у світі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Плейлист популярних пісень для ідеального осіннього дня
  • 14:00, 09 вересня
  • 413
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Несебр
  • 14:22, 10 вересня
  • 695
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 499838
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Мистецтво