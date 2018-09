Ефектна архітектура від знаменитого фотографа: естетичні кадри

Талановитий фотограф Френк Бобо показує колоритну архітектуру у різних містах світу. Зацініть!

Знайомтесь, Френк Бобо (Franck Bohbot) – талановитий фотограф, родом з Парижа, який кілька років тому перебрався до Нью-Йорка. Він фокусується на інтер'єрах та архітектурі, а також кольорах. Його роботи можна побачити у he New York Times, New York Magazine, Wired, National Geographic, The New York Times Magazine, Vogue Magazine, and L'Obs.

Талановитий фотограф показує архітектуру / Franck Bohbot

