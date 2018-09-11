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Ефектна архітектура від знаменитого фотографа: естетичні кадри
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Талановитий фотограф Френк Бобо показує колоритну архітектуру у різних містах світу. Зацініть!
Знайомтесь, Френк Бобо (Franck Bohbot) – талановитий фотограф, родом з Парижа, який кілька років тому перебрався до Нью-Йорка. Він фокусується на інтер'єрах та архітектурі, а також кольорах. Його роботи можна побачити у he New York Times, New York Magazine, Wired, National Geographic, The New York Times Magazine, Vogue Magazine, and L'Obs.
І ще: Цей дерев'яний будинок коштує майже 5 мільйонів
Талановитий фотограф показує архітектуру / Franck Bohbot
Талановитий фотограф показує архітектуру / Franck Bohbot
Талановитий фотограф показує архітектуру / Franck Bohbot
Талановитий фотограф показує архітектуру / Franck Bohbot
Талановитий фотограф показує архітектуру / Franck Bohbot
Талановитий фотограф показує архітектуру / Franck Bohbot
Талановитий фотограф показує архітектуру / Franck Bohbot
Талановитий фотограф показує архітектуру / Franck Bohbot
Талановитий фотограф показує архітектуру / Franck Bohbot
Талановитий фотограф показує архітектуру / Franck Bohbot
Талановитий фотограф показує архітектуру / Franck Bohbot
Талановитий фотограф показує архітектуру / Franck Bohbot
Талановитий фотограф показує архітектуру / Franck Bohbot
Талановитий фотограф показує архітектуру / Franck Bohbot
Талановитий фотограф показує архітектуру / Franck Bohbot
Талановитий фотограф показує архітектуру / Franck Bohbot
Талановитий фотограф показує архітектуру / Franck Bohbot
Талановитий фотограф показує архітектуру / Franck Bohbot
Читайте також: У Таїланді добудовують найкрасивіший храм у світі
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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