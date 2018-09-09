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У Таїланді добудовують найкрасивіший храм у світі

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Храм вирішили таки добудувати - фото 1
Храм вирішили таки добудувати / tjournal

Ват Ронг Кхун в Таїланді, також відомий як "Білий храм", задуманий як найкрасивіший храм у світі.

Його творець – місцевий художник і архітектор Чалермчай Косітпіпат, який навчався в різний час на Шрі-Ланці та в Лондоні і відомий любов'ю до поєднання сучасних мотивів і елементів традиційної культури.

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Незвичайна споруда була закладена в кінці 90-х, і будівництво досі не припиняється. Косітпіпат витратив на проект понад мільйон доларів власних коштів. Він приймає пожертвування на храм, але їх сума не може перевищувати 10 тисяч доларів – ця планка встановлена ​​для того, щоб меценати не спробувавши якось вплинути на будівництво храму.

У Таїланді добудовують найкрасивіший храм у світі - фото 275070
У Таїланді добудовують найкрасивіший храм у світі / tjournal
У Таїланді добудовують найкрасивіший храм у світі - фото 275071
У Таїланді добудовують найкрасивіший храм у світі / tjournal
У Таїланді добудовують найкрасивіший храм у світі - фото 275072
У Таїланді добудовують найкрасивіший храм у світі / tjournal

У 2014 році храм постраждав під час землетрусу. Косітпіпат навіть думав про те, щоб відмовитися від проекту, проте експерти встановили, що збиток незначний, і роботи продовжилися.

У Таїланді добудовують найкрасивіший храм у світі - фото 275073
У Таїланді добудовують найкрасивіший храм у світі / tjournal
У Таїланді добудовують найкрасивіший храм у світі - фото 275074
У Таїланді добудовують найкрасивіший храм у світі / tjournal
У Таїланді добудовують найкрасивіший храм у світі - фото 275075
У Таїланді добудовують найкрасивіший храм у світі / tjournal

Відвідувача біля входу зустрічає скульптурна група з руками, що тягнуться вгору – це нескінченна яма бажань і людських страждань. Її пропонується перетнути по мосту, пройшовши повз статуй небесної варти. Після цього повернути назад вже не можна – охорона храму стежить за тим, щоб це правило не порушувалось. Перетин моста від "пекла" до "раю" символізує буддійський шлях до просвітління.

У Таїланді добудовують найкрасивіший храм у світі - фото 275076
У Таїланді добудовують найкрасивіший храм у світі / tjournal
У Таїланді добудовують найкрасивіший храм у світі - фото 275077
У Таїланді добудовують найкрасивіший храм у світі / tjournal
У Таїланді добудовують найкрасивіший храм у світі - фото 275078
У Таїланді добудовують найкрасивіший храм у світі / tjournal
У Таїланді добудовують найкрасивіший храм у світі - фото 275079
У Таїланді добудовують найкрасивіший храм у світі / tjournal

Усередині храму безліч сучасних культурних відсилань, що переплітаються з традиційними образами.

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Джерело: tjournal
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