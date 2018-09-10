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Цей дерев'яний будинок коштує майже 5 мільйонів

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Сучасна опалювальна система підтримує комфортну температуру - фото 1
Сучасна опалювальна система підтримує комфортну температуру / pinsdaddy

Розкішний будинок у Лапландії виставили на продаж.

Ексклюзивний особняк площею 686 квадратних метрів в оточенні незайманого лісу гарантує захист від мирської суєти.

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На додаток гараж на 63 і альтанка на 20 квадратних метрів. Будинок розташований в провінції Лапландія, Фінляндія, і представлений 5-ма спальними кімнатами і сауною. Сучасна опалювальна система підтримує комфортну температуру в будь-яку пору року. Об'єкт наразі виставлено на продаж за $ 4,4 мільйона.

Цей дерев'яний будинок коштує майже 5 мільйонів - фото 275208
Цей дерев'яний будинок коштує майже 5 мільйонів
Цей дерев'яний будинок коштує майже 5 мільйонів - фото 275210
Цей дерев'яний будинок коштує майже 5 мільйонів
Цей дерев'яний будинок коштує майже 5 мільйонів - фото 275207
Цей дерев'яний будинок коштує майже 5 мільйонів
Цей дерев'яний будинок коштує майже 5 мільйонів - фото 275205
Цей дерев'яний будинок коштує майже 5 мільйонів
Цей дерев'яний будинок коштує майже 5 мільйонів - фото 275204
Цей дерев'яний будинок коштує майже 5 мільйонів
Цей дерев'яний будинок коштує майже 5 мільйонів - фото 275202
Цей дерев'яний будинок коштує майже 5 мільйонів
Цей дерев'яний будинок коштує майже 5 мільйонів - фото 275201
Цей дерев'яний будинок коштує майже 5 мільйонів
Цей дерев'яний будинок коштує майже 5 мільйонів - фото 275200
Цей дерев'яний будинок коштує майже 5 мільйонів
Цей дерев'яний будинок коштує майже 5 мільйонів - фото 275199
Цей дерев'яний будинок коштує майже 5 мільйонів

Не всім по кишені придбання повноцінних квартир або просторих будинків, багатьом доводиться задовольнятися малим. Саме тому багато дизайнерських фірм спеціалізуються на створенні функціональних квартир на дуже малих площах. Бюро A Little Design розробило і реалізувало проект компактної і повноцінної квартири на замовлення клієнта.

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Джерело: pinsdaddy
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